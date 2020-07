Función Pública va contra Miguel Osorio Chong y su esposa Laura Vargas.

La Secretaría de la Función Pública tiene en la mira de inconsistencias en la adquisición del patrimonio del ex gobernador de Hidalgo y exsecretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, y de su esposa Laura Vargas Carrillo.



De acuerdo con el diario Reforma, la SFP revisa la evolución del patrimonio de Osorio y su familia, y analiza propiedades, cuentas bancarias y la procedencia lícita de recursos.



Lo que la dependencia coteja es si sus bienes corresponden a sus ingresos como funcionario desde que fue gobernador de Hidalgo.



Osorio confirmó al diario que la SFP inició la verificación patrimonial por la residencia en Lomas de Chapultepec, y explicó que pagaban una renta por habitar en esa casa, y que si bien se pidió un crédito hipotecario a Banorte para la eventual compra, éste fue cancelado.



El ahora coordinador de la bancada del PRI en el Senado y su esposa presentaron la semana pasada demandas de amparo para impugnar las conclusiones de la investigación, pues la SFP lo está considerando como un ingreso no justificado.



