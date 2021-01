Funcionarios abusan y se aplican vacuna anticovid

*La Fiscalía dará apoyo a víctima



Mientras que el gobernador anunciaba que en el estado se recibieron 9 mil 820 dosis de vacunas anticovid y se inició el proceso de vacunación al personal del sector Salud que están en primera línea de atención a enfermos, pronto se supo que funcionarios administrativos ya están abusando de su puesto para aplicarse la vacuna sin corresponderles.

Quizá no se sabría si uno de los beneficiados no lo hubiera subido a su Facebook, como lo hizo José Luis Rendón, quien es jefe del departamento de recursos humanos del hospital ISSSTE de Acapulco, y algunas personas en las redes sociales lo señalan como también ser particular del regidor Morenista y aspirante a presidente municipal de Acapulco, Ilich Lozano Herrera.

Con esto se demuestra que en Guerrero también hay personas con el poder que le da estar ubicado en puestos claves como para poder aprovechar esa situación y aplicarse la vacuna contra el Coronavirus.

Con esto violan flagrantemente las disposiciones del gobierno federal y del estatal, ya que las primeras vacuna serán para quienes atienden a pacientes con Covid-19.

Ahora se sabe que también de manera irregular fue vacunada la directora administrativa de la misma dependencia, Liliana Hernández Pinzón, quien es esposa del regidor mencionado.

El Sur publicó que también fueron vacunados Oscar Escalera del Valle, quien es subdirector Médico; el jefe de Mantenimiento, Alejandro Gómez Islas; y hasta el chofer de la subdirectora administrativa.

De acuerdo con Noticias Rebeldes, dichos funcionarios serán dados de baja.

Dicha página cita el portal de noticias www.todotexcoco.com, órgano interno de control del Instituto del ISSSTE, que dio a conocer ’que los funcionarios vacunados del hospital general de Acapulco serán cesados de sus cargos.’

De acuerdo a esta publicación, el director del órgano interno José Febo Trujeque señala que no habrá ’influyentismo en esta institución y no volverá a pasar lo mismo, se procederá contra los funcionarios que no respeten los lineamientos.’

’Todos los involucrados serían gente muy allegada al regidor Ilich Augusto Lozano Herrera, quien actualmente realiza una intensa promoción política personal en busca de la candidatura a la presidencia municipal de Acapulco’, termina señalando Noticia Rebelde.

LA FISCALÍA DE GUERRERO anunció que dará apoyo psicológico, asistencia jurídica y medidas cautelares a la víctima JDG, dada la situación de vulnerabilidad a la que fue expuesta públicamente al darse a conocer de manera dolosa copias de la carpeta 12030270100002020117.

También hace del conocimiento que esta institución ha recibido por parte de la FGR la carpeta de investigación FED/FEMDH/FEVIMTRA-GRO/0000341/2020 en agravio de víctima de identidad reservada y en contra de Félix ’S’ por la probable comisión de delito de violación, misma que se encuentra en su estudio y análisis jurídico para determinar lo que en derechos proceda.