funcionarios municipales abusan en procedimientos y multas contra negocios

Coacalco, Méx., a 28 de enero de 2021. La síndica de Coacalco, María Esther Rodríguez Hernández, acusó que funcionarios municipales actúan de manera abusiva en el procedimiento para el cierre de negocios y cobran excesivas multas de hasta 13 mil pesos, incluso sin recibo.



Derivado de múltiples quejas, por parte de propietarios de establecimientos, me he percatado que los procedimientos que se están realizando no están ajustados conforme a derecho, ello en virtud de que la única autoridad facultada para sancionar e imponer multas económicas es la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (COPRISEM).



’La única función de las autoridades municipales como Seguridad Pública y Protección Civil será la de realizar la exhortación al propietario del establecimiento o local comercial, y si este continuara realizando dicha actividad, se procederá a realizar la suspensión provisional, debiendo en ese momento remitir el expediente que se haya conformado a la COPRISEM, que es la autoridad competente’, precisó la síndico de Coacalco.



De acuerdo con María Esther Rodríguez, hay al menos 30 expedientes de negocios que han sido clausurados por ser negocios no esenciales, e incluso algunos esenciales, y a quienes les cobran multas desde 9 mil a 13 mil pesos, y por quitar los sellos de clausura se exige el pago de 3 mil pesos sin expedir recibos.



’La estrategia de regulación comercial y Protección Civil ha generado muchas irregularidades y corrupción. Pido que seamos sensibles ante la economía que están pasando varios ciudadanos en el municipio, claro que es importante la salud, por las defunciones que suben de 7 a 10 diarias, pero que sean dentro de la ley’, apuntó.



La síndico municipal puntualizó que pese a que el alcalde Darwin Eslava, asegura que la multa máxima a negocios que no cumplen es cercana a los 4 mil pesos, hay numerosas quejas de que cobran hasta el triple y los procedimientos de clausura son irregulares.



Esther Rodríguez también presentó ante el Cabildo propuesta de modificaciones del reglamento de espacios comerciales, tianguis, y vía pública, y se otorguen facilidades para la apertura de comercios, pues hoy mucha gente que ha perdido su empleo a causa de la pandemia por Covid19 busca instalar negocios para subsistir.