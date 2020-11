Fundación Juntos Vamos ’haciendo el bien, sin mirar a quién’ con vecinos de Cuautitlán Izcalli

Puede que hacer el bien no resulte siempre sencillo. Sin embargo, si nos paramos a pensar, la bondad no se encuentra en las grandes gestas, sino en los actos cotidianos, pues son aquellos que están en nuestra mano.



Así que la pregunta inevitable es cómo podemos cuidar de este valor cada día. Veámoslo a continuación como la Fundación ’Juntos Vamos’ apoya a los más necesitados.



Fundación Juntos Vamos, es un espacio de expresión para que las comunidades tengan alternativas de ayuda y progreso en el quehacer de su vida diaria.



En esta ocasión, se hizo entrega de apoyos alimentarios, kits de sanitación y aparatos auxiliares de movilidad a quien más lo necesita en la municipalidad de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México.



Ana Laura Díaz Lope, presidenta de la Fundación Juntos Vamos, expuso que ’me encantan esas personas que me hacen sonreír con sinceridad por su sencillez y su bondad. Con sus gestos me sanan el alma, me protegen, me elevan y me hacen evolucionar. Gracias a ellos cada día soy mejor persona y eso no tiene precio. Ellas y ellos me hacen bien’.



Además, agradeció "a mi amiga Jessica Vega Álvarez y a la Diócesis de Cuautitlán Izcalli por llevar a cabo la convocatoria de los beneficiarios’.



Juntos Vamos es una Fundación donde el objetivo es el trabajo con niños o adultos mayores en situación de flaqueza donde se trabaja con las familias desde la unificación e inclusión social.



Como parte de este enorme esfuerzo, participa de forma habitual Jessica Vega Álvarez, una mujer mexiquense incansable, rectora de las luchas justas, forma parte de Colectivos de Mujeres visionarias, quien señaló que ’todos somos seres imperfectos, por lo que necesitamos de la tolerancia y de la bondad de los demás para aceptar y garantizar nuestro bienestar, así como para hacer un mundo mejor’.



Para mayores informes puedes consultar la página oficial: https://www.facebook.com/JuntosVamosMex/



#JUNTOSVAMOS a salir adelante.