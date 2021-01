Fundadores de Morena dan su respaldo a Javier Solorio para transformar Acapulco

En un diálogo con fundadores del partido Movimiento de Regeneración Nacional, Javier Solorio Almazán aseguró que a pesar de la enorme crisis económica por la que atraviesa el puerto, Acapulco tiene remedio, siempre y cuando sus gobernantes no sean corruptos.

El señor Ignacio Meneses, fundador de Morena, reconoció la trayectoria en el partido del síndico con licencia, Javier Solorio, porque dijo que ’es el único en Acapulco que sigue los principios de Andrés Manuel López Obrador’.

En la reunión, realizada en la colonia Fraccionamiento Las Playas, los fundadores de Morena, reconocieron el trabajo en territorio que ha hecho Javier Solorio Almazán, conformando los Comité del cambio verdadero en todo Acapulco.

Por su parte Javier Solorio, les dijo que Acapulco tiene remedio si se gobierna con los verdaderos principios de la Cuarta Transformación, tal y como lo está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Refirió que el Ayuntamiento necesita de una reestructuración profunda, empezando con nuevos reglamentos, nuevos comités de compras, valorar a quiénes se les está comprando, ya que no está de acuerdo con aquellos que se dicen empresarios a costa del recurso público, ’como Walton que recibe de 6 a 7 millones de pesos mensuales de compra gasolinas por parte del Ayuntamiento’.

Les informó que él ha hecho estas observaciones pero que no recibió respuesta alguna por parte de quien preside el Ayuntamiento, por eso reiteró que Acapulco tiene remedio, pero primero se debe cambiar el diseño de la administración municipal, para que ya nadie le siga robando al pueblo de Acapulco; dijo que ’a veces la verdad es peligrosa, pero es necesario decirlo’.

Por su parte Ignacio Meneses, le brindó todo su respaldo para que cambien las cosas en Acapulco y pidió a los diferentes liderazgos presentes, que ’quiero que se entienda que esto no es un sueño, sino que ya se está haciendo, que ya se ha recuperado bastante de los robado, ya lo está haciendo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, solo que ahora necesitamos que se haga también en Acapulco’.

Reconoció a Javier Solorio como una persona honrada, como un buen líder, ’debemos de meternos eso en la cabeza. Estamos apoyando el lado bueno’.

El señor Enrique Fierro, denunció que por la colonia San Isidro Labrador andan repartiendo tinacos y ’aunque a veces muchos recibimos las dadivas, pero al final el voto es secreto’, llamó a estar organizados y a fortalecer el trabajo en territorio’.

Roberto Hernández Tenorio, también fundador de Morena, le reconoció al síndico con licencia, ’la honestidad con la que habla al pueblo, dijo que es maestro jubilado y se dijo de acuerdo, ’lo que acaba de decir es cierto, porque todos los políticos han robado, yo hice un análisis de su trabajo, usted nos ayudó con una pipa de agua cuando se la fui a pedir’.

Dijo que Acapulco ’necesita un buen hombre para gobernar Acapulco, le pido que haga lo mismo que hace nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador’.

Por último, Javier Solorio Almazán les reiteró que ’vamos a cambiar Acapulco, Acapulco lo merece, no le juguemos chueco a esos niños 40 mil que están en extrema pobreza’ por lo que los invitó a estar mejor informados y organizados para que ’juntos hagamos otra vez historia, pero no le historia de siempre, sino algo totalmente diferente para Acapulco’.