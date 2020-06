Fusionar órganos autónomos, un retroceso en materia de competencia económica y regulación: Claudia Ruiz Massieu.



Con el pretexto de la austeridad se toman decisiones que representan seria regresión en la vida democrática y a los equilibrios del Estado mexicano.



Se trata de entidades del Estado mexicano que tienen funciones específicas que no necesariamente pueden ser combinadas ni fusionadas.



La senadora del Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI), Claudia Ruiz Massieu señaló que la propuesta para fusionar tres órganos autónomos en un nuevo organismo podría representar un retroceso en materia de competencia económica y en materia de regulación.



Dijo que pretender concentrar en un solo ente la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, limitaría la capacidad de actuación del Estado mexicano y peor aún, concentraría facultades en el Ejecutivo federal, en detrimento de las autonomías constitucionales de otros órganos y de la pluralidad y de la vida democrática en genera.



Se trata, añadió, de una propuesta que hay que ver con mucho cuidado porque se quiere suprimir organismos que regulan áreas de la economía muy importantes por lo que hay que velar porque la autonomía esté garantizada y que la regulación de esos sectores económicos sea la adecuada.



Sostuvo Ruiz Massieu que con el pretexto de la austeridad se toman decisiones que representan un serio retroceso a la vida democrática y a los equilibrios que tiene el Estado mexicano, sin advertir que se trata de órganos autónomos del Estado mexicano que tienen funciones específicas que no necesariamente pueden ser combinadas ni fusionarse.



Propone aumentar las facultades al Poder Ejecutivo minando la eficacia de la democracia y la autonomía de órganos del Estado mexicano que tienen una función regulada por la Constitución para otorgar garantías de imparcialidad, de profesionalismo y de autonomía técnica y de gestión.



Reiteró que se enfrenta lo que ha sido una constante desde el inicio de esta administración: buscar fortalecer al Poder Ejecutivo mediante la concentración de poderes, facultades, atribuciones que no le corresponden, para poder tener un mayor control.



Finalmente señaló que ha habido una tendencia gubernamental a concentrar el poder, facultades y atribuciones muy preocupantes, por eso en el Senado de la República los cuatro partidos de oposición que conforman el Boque de Contención han planteado distintas acciones de inconstitucionalidad para impugnar esa tendencia y estas ganas de arrogarse facultades que no le corresponden al Poder Ejecutivo.