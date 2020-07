Futbol mexicano: siete árbitros dan positivo a Covid-19

+Y no participarán hasta que obtengan su resultado negativo



+Liga MX se acerca a 80 infectados –hombres y mujeres– desde que comenzó la pandemia, en febrero pasado



+En el país, 36 mil 327 defunciones a consecuencia del coronavirus, una de las incidencias más altas en el mundo



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– El balompié de México es uno los países que tiene más incidencia de contagios por la pandemia, a nivel mundial, entre 211 miembros de FIFA. La Comisión de Árbitros de la federación local de futbol (FMF), informó que siete silbantes dieron positivo a Covid-19. Esto como resultado de 145 exámenes médicos realizados hasta ahora.



Los casos de infectados –hombres y mujeres—, en Liga MX se acercan a 80, desde febrero pasado que comenzó la epidemia del coronavirus, en el país, a la fecha.



’Todos han sido asintomáticos, mismos que seguirán el protocolo, se mantendrán aislados y no participarán hasta que obtengan su resultado negativo’, reza un comunicado difundido este martes.



El órgano de la FMF señaló que estos exámenes realizados a los árbitros son parte del protocolo de prevención, previo al regreso del futbol mexicano, programado para el 23 de julio próximo.



No extraña el dato de infectados en Liga MX, si se toma en cuenta que en México es uno de los países con más decesos en el mundo. Al martes 14 de julio de 2020, estas son las cifras oficiales: 311 mil 486 casos confirmados acumulados, 29 mil 329 confirmados activos, 80 mil 721 sospechosos acumulados, 36 mil 327 defunciones, 363 mil 930 negativos y 193 mil 976 personas recuperadas.



La Comisión de Arbitraje, que preside Arturo Brizio, ya había señalado que para las designaciones arbitrales se tomarán en cuenta los resultados de las pruebas. Esto aplicará para partidos oficiales y amistosos, como la Copa por México o la Copa Telcel que ya empezaron a disputarse.



Y es que, este lunes, tres de estos árbitros dieron a conocer en sus redes sociales que resultaron positivo a la prueba que detecta el nuevo coronavirus: Marcos Quintero Huitrón, Luis Daniel Chávez León y Michel Ricardo Espinoza Avalos.



’Desafortunadamente resulté positivo en la prueba covid. Me encuentro bien, soy asintomático y estoy en aislamiento en casa, respetando todas las recomendaciones de las autoridades’, escribió Quintero Huitrón.



El árbitro del VAR explicó que cumplirá con el protocolo y no regresará a las actividades hasta que se encuentre mejor de salud. ’No regresaré a las canchas hasta que salga negativo y esté en perfecto estado de salud’, escribió Huitrón.



A su vez, Espinoza Avalos mandó un mensaje a sus seguidores sobre su condición. ’Estoy bien, soy asintomático y me encuentro acatando todas las recomendaciones de las autoridades’, señaló.



’Sigo mi preparación desde casa con actitud positiva y fe volveré a las canchas cuando salga negativo y esté en perfectas condiciones’, agregó el nazareno.



Vale recordar que el primero de julio, la Comisión de Árbitros dio a conocer los primeros tres casos de silbantes contagiados.



’Tres casos fueron positivos y asintomáticos, mismos que seguirán el protocolo, se mantendrán aislados y no participarán hasta que obtengan su resultado negativo’, señaló la Federación en un comunicado.



En aquella ocasión los árbitros Luis Enrique Santander y Diego Montaño comunicaron su condición en redes sociales. Ambos señalaron que fueron asintomáticos y aseguraron que realizarían los protocolos de las autoridades de salud.



’La vida es un 10% lo que nos ocurre, y un 90% cómo reaccionamos a ello’, agregó Santander para darse ánimo en la lucha contra esta enfermedad que ha causado estragos en el mundo.



Reprobaron pruebas físicas



La Comisión de Árbitros también informó que este martes se llevaron a cabo las pruebas físicas para determinar la condición de los silbantes. Destacó que cuatro de ellos no cumplieron con los requisitos.



’Cuatro árbitros no acreditaron las pruebas físicas, sin embargo, entendiendo la situación que enfrentamos y esperando estén listos para reincorporarse a la brevedad, volverán a presentarlas el 7 de agosto’, reza otro comunicado.



Juan Andrés Esquivel González, Adalid Maganda Villalva, Héctor Alfonso Cáceres Hernández y Brian Omar González Veles son los cuatro nazarenos que no cumplieron con las pruebas físicas.



Si no consiguen los requisitos de la FMF, los cuatro no podrán pitar en la temporada 2020-2021. Vale recordar que la Liga MX iniciará este 23 de julio, mientras que la Liga de Expansión MX está programado su comienzo el 14, 15 y 16 de agosto.



(Con información de Infobae.com)