Futbol sin afición, como ir al circo sin payasos: CR7

+Aunque la prioridad debe seguir siendo la salud, argumenta Gianni Infantino



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).- Reabrir los estadios de futbol es el objetivo con la reanudación de los diferentes torneos, pero la prioridad debe seguir siendo la salud, aseveró ayer el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en el contexto de una reunión con el primer ministro italiano, Giuseppe Conte. Mientras, Cristiano Ronaldo comparó los cosos sin afición con un circo.



’Desde luego que el futbol sin hinchas no es lo mismo», aceptó Infantino.



’Pero la salud es la cuestión más importante. Tenemos que ver cómo se dan las cosas durante este periodo en el que regresamos a tener contacto con la gente’, puntualizó.



El dirigente del futbol mundial se reunió con el jefe del gobierno italiano para tratar la vuelta de las competiciones en el país, donde la Serie A comenzará el 19 de septiembre a puerta cerrada.



’Hay que estudiar cómo podemos volver a empezar. Es seguro que la reapertura de los estadios es la meta, pero sin poner presión ni fijar plazos. Trabajamos seriamente en un regreso a la normalidad’, subrayó Infantino, quien precisó que realizó en Italia su primer desplazamiento oficial postCovid.



El presidente de la Federación Italiana, Gabriele Gravina, se mostró prudente sobre el asunto, mientras que las presiones para una apertura parcial de los estadios se multiplican en Italia desde los clubes, jugadores, y entrenadores.



Mientras tanto, el delantero de la Juventus, Cristiano Ronaldo, comparó el futbol en estadios vacíos como un circo sin la actuación de sus estelares.



’Es como ir a un circo sin payasos o un jardín sin flores’, comparó.



’A los jugadores no nos gusta, pero ya me estoy acostumbrando. Medito previo al partido con la idea establecida, el estadio estará desierto’, confesó.



Incluso, aceptó que echa de menos a las aficiones rivales. ’Es triste. Me gusta cuando me abuchean cuando juego de visita, eso me motiva. Pero la salud es lo primero y tenemos que respetarlo’, subrayó.



Añadió que confía que dentro de unos cuantos meses se permita la vuelta de los espectadores.