Futbolistas ’somos marionetas de la FIFA y la UEFA’: Toni Kroos

Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).- El malestar por la saturación de calendarios en el futbol, derivado de la suspensión de meses por la pandemia mundial de covid 19, ha desatado una serie de críticas contra los responsables de ligas nacionales y organismos internacionales como UEFA y FIFA, por la excesiva demanda física de los jugadores: disputan hasta tres partidos por semana.



Esta vez, el mediocampista alemán y del Real Madrid, Toni Kroos, se quejó de esta exigencia que trata a los futbolistas como títeres y acusó a directivos de no preocuparse por el bienestar de los atletas y sólo privilegiar el negocio.



’Al final del día, nosotros los jugadores sólo somos las marionetas de la FIFA y la UEFA con todas estas (competencias) extra que se inventan. No nos consultan a nadie’, lanzó Kroos en el programa de podcast llamado Einfach mal Luppen que presenta junto a su hermano Felix Kroos, quien juega con el Eintracht Braunschweig de la Segunda División alemana.



Toni Kroos se refirió al torneo de la Liga de Naciones, que comenzó en 2018, así como a los planes para incrementar el Mundial de Clubes a más equipos.



’Si hubiera un sindicato de jugadores que tomara decisiones en este tema, no disputaríamos la Liga de Naciones o la Super Copa de España en Arabia Saudita, tampoco un Mundial de Clubes de 20 o más equipos’, opinó Kroos .



FIFA tenía planes de lanzar un Mundial de Clubes de 24 equipos en China en junio del 2021, pero debido a la pandemia de coronavirus pospuso su inicio, al parecer la siguiente fecha disponible es en junio del 2022.



’Esos torneos, consideró, son organizados para absorber todo el dinero posible, sin tener en cuenta el estado físico de los deportistas.’



También se refirió a los planes de una superliga europea entre los mejores equipos del continente. Argumentó que ésto llevaría a que se incrementara la brecha entre los pequeños y grandes clubes.



’A veces es bueno dejar las cosas como están cuando van bien’, dijo Kroos, cuyo empleador es el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, uno de los partidarios más entusiastas en los planes de lanzar una superliga europea.



La víspera, el portero Manuel Neuer, colega de Kroos en la selección de Alemania e integrante del Bayern de Múnich, advirtió que los futbolistas que disputan torneos simultáneos están al límite de la carga de trabajo.



’Vamos a matar a los jugadores’, declaró por su lado el técnico del francés París Saint-Germain, Thomas Tuchel, antes del partido contra el Nantes el 31 de octubre pasado.



En este lado del Atlántico, también hay ecos de esa sobrecarga, sobre todo en selecciones como la Argentina. Con varios de sus titulares tocados, entre ellos el astro Lionel Messi, la Albiceleste buscará mantener su liderazgo en las eliminatorias sudamericanas para el mundial Qatar 2022.



El entrenador Lionel Scaloni apostaba por darle continuidad a la formación que le dio resultados en las dos primeras fechas, pero Argentina no pudo escapar a la maldición de lesiones que afectan a las figuras de las selecciones sudamericanas por la sobrecarga de partidos durante un año atípico por la pandemia.



Messi arrastra una molestia en el tobillo izquierdo desde hace unas semanas y por la cual no jugó desde el inicio ante Betis el pasado fin de semana.



No es el único dolor de cabeza para Scaloni, quien previamente había dado de baja a los delanteros Sergio Agüero y Paulo Dybala y el volante Marcos Acuña por distintas dolencias. Este miércoles también fue descartado el mediocampista Roberto Pereyra por lesión en el muslo izquierdo.



En tanto que el artillero Lautaro Martínez, el zaguero Nicolás Otamendi y el lateral Nicolás Tagliafico, tres piezas fijas para Scaloni, están también con molestias musculares.



’Fue una convocatoria muy atípica, de las más difíciles que hemos tenido, propio de lo que estamos viviendo, la cantidad de partidos que se están jugando’, evaluó el técnico argentino.