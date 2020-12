Futbolistas y candidaturas de género

La metida de pata del gobernador Cuauhtémoc Blanco en Morelos no es impedimento para que el Partido Encuentro Solidario (PES) de Hugo Erick Flores siga en la búsqueda de futbolistas para llevarlos a San Lázaro: ya se apalabró con Adolfo ’El Bofo’ Bautista para un distrito de Guadalajara y con Octavio Campos para Acapulco, en tanto que las féminas hacen lo propio en Morena.

Las candidaturas de género darán marcha atrás en las ya comprometidas para cuando menos tres de los 15 estados donde habrán de renovarse gubernaturas y que hacen ruido en Michoacán, Guerrero y San Luis Potosí, donde Cristóbal Arias es acusado de violencia de género; Félix Salgado en Guerrero por violación, y Ricardo Gallardo por su antigua militancia en el PRD.

Esto, además del aplazamiento del registro de candidaturas de representación proporcional y de mayoría para el 5 de enero, se considera como riesgosa para la unidad en el partido en el poder. Mario Delgado tendrá que tejer fino para evitar rupturas al interior del partido en varios estados, donde se dan con todo entre los ya palomeados y con los que hay compromisos de campaña presidencial.

Las elecciones del 2021 se darán no sólo hacia el interior de los partidos contendientes, sino en la misma justa electoral con la oposición que buscan los mejores cuadros, los más populares en diversos artes y oficios para enfrentarlos con sus adversarios, ya oficiales o satélites: la composición de la Cámara de Diputados es fundamental para consolidar los cambios en marcha. Y las candidaturas todavía no cuadran.

TURBULENCIAS

También en Neza hay amagos de división

El grupo Protagonistas por el Verdadero Cambio, que integran Aarón Quintero, Arturo Mendoza y Raúl Correa Enguillo, acusó al senador Higinio Martínez (del grupo de la flamante titular de la SEP, Delfina Gómez Álvarez) y al alcalde Juan Hugo de la Rosa, de intervenir en la selección de candidatos a la alcaldía y puestos de representación popular de Ciudad Nezahualcóyot para seguir controlando el municipio y marginar a quienes han hecho tareas partidistas. La inconformidad la han hecho llegar al líder nacional Mario Delgado Carrillo quien, a decir de De la Rosa…El gobernador de Tlaxcala Marco Mena Rodríguez informó que su secretario de Educación, Florentino Domínguez Ordóñez y su jefe de Oficina, Alberto Amador Leal, fallecieron a consecuencia de covid-19. El mandatario reconoció la capacidad y honradez de sus funcionarios víctimas de la pandemia…Y el presidente ruso Vladimir Putin aceptó aplicarse la vacuna Sputnik una vez que ésta fue autorizada para mayores de 60 años, con lo cual el mandatario ruso envía una señal de confianza hacia el emergente mercado de vacunas a nivel mundial…El presidente Andrés Manuel López Obrador dio luz verde a la compra de vacunas por parte de empresas privadas, rompiendo de esa manera el supuesto monopolio federal que, de acuerdo a la Ley, es el único autorizado para la administración del biológico. La apertura al sector privado indudablemente alentará a gobernadores y alcaldes a hacer lo propio para proteger a sus gobernados, lo que indudablemente contribuirá a descargar el peso de la enorme responsabilidad oficial de atender a 127 millones de habitantes del país. ’El derecho a la salud es un derecho universal y humanitario’ argumenta al respecto el ex presidente Vicente Fox…Ya cuando menos 3,900 vacunas aplicó el IMSS a personal médico del Gobierno Federal en las instalaciones del antiguo Heróico Colegio Militar y de acuerdo a la información proporcionada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, después de ellos seguirán personas de más de 65 años de edad…

