Futuro de Donald Trump

Aunque la administración de Donald Trump como presidente de Estados Unidos ha resultado ser conflictiva y polarizante no solo para la sociedad estadounidense, también para el mundo, el empresario metido a político aspira a ser reelecto en las elecciones programadas para el 3 de noviembre. Sin embargo hay un factor que puede impedírselo: su salud.

El pasado fin de semana, cuando cumplió 74 años de edad, se difundieron dos videos; en uno baja trabajosamente una rampa en la ceremonia de graduación en West Point con ayuda de Darryl A. Williams, superintendente de la academia militar –quien en breve cumplirá 59 años, quince menos que Trump, quien descendió sin problemas , mientras en el segundo, se le observa ante un pódium donde con su mano derecha levanta un vaso de agua pero no puede llevárselo a la boca y necesita ayudarse de su mano derecha para lograrlo.

Por lo sucedido con el vaso de agua no ha hay respuesta alguna, pero ante lo registrado en West Point, Trump se defendió vía twitter al afirmar que la rampa era muy larga y empinada, sin pasamanos y, ’lo más importante, (es que) era muy resbaladiza. Lo último que iba a hacer es ‘caer’ para que Fake News se divirtiera’.

Quien sí respondió contundentemente fue Joe Biden, casi seguro candidato presidencial por el Partido Demócrata, al presentar en sus redes sociales un video con Barack Obama, cuando era su vicepresidente, se les ve a ambos corriendo y ejercitándose en los pasillos de la Casa Blanca, intercalando las penosas imágenes de Trump, rematando con una frase contrastante: ’He can run and drink wáter’ (Él –Biden- puede correr y beber agua).

Aunque oficialmente la Casa Blanca no se ha pronunciado para aclarar si Trump padece algún problema de salud, no sería la primera vez que sus defensores respondan a los rumores sobre su estado de salud. Incluso, hace semanas se difundió un informe médico que aseguraba que el presidente estadounidense estaba sano y frecuentemente se realiza pruebas de Covid-19 y sin registrar ningún efecto secundario por su tratamiento con hidroxicloroquina.

Aunque Biden tampoco es un jovencito –nació el 20 de noviembre de 1942, es decir tiene 77 años , aparentemente está en mejores condiciones de salud y más que dispuesto a ganar las elecciones presidenciales para ser el cuadragésimo sexto mandatario norteamericano pero deberán ser los 150 millones de ciudadanos quienes lo definan noviembre mediante su voto. Por el momento, resta esperar a que inicien formalmente las campañas proselitistas donde no será raro ver que ambos aspirantes se den hasta con la cubeta.



