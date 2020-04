Futuro de las afores

Conforme pasa el tiempo el presidente Andrés Manuel López Obrador muestra una actitud cada vez más autoritaria, donde además de ignorar a otros sectores también quiere imponer su punto de vista, incluso pretende legislar para que ante la actual contingencia sanitaria él decida sin ningún tipo de contrapeso político el control de los recursos económicos federales.



Téngase presente que se ha resistido obstinadamente y a contracorriente de lo que hacen otros gobiernos, a ofrecer apoyos a empresarios e inversionistas para evitar el cierre de negocios y, con ello, evitar el desempleo, sino que insiste en mantener sus proyectos de infraestructura y sus programas sociales, sin considerar que éstos últimos son financiados con el pago de impuestos de quienes si producen y generan recursos.



También criticó el préstamo acordado entre el Consejo Mexicano de Negocios y el Banco Interamericano de Desarrollo hasta por doce mil millones de dólares, para otorgar 30 mil créditos a micro, pequeñas y medianas empresas, al decir que no fue informado ni considerado y que no avalaría tal acuerdo, cuando resultaba innecesario por ser entre particulares.´



Sin ninguna consulta también decidió que ’voluntariamente’ servidores públicos de alto nivel deberían renunciar hasta el 25% de sus salarios y que tanto aguinaldos como otras prestaciones de fin de año quedaban canceladas, en una medida totalmente ilegal ya que esos beneficios laborales sin irrenunciables.



Como parte de su estrategia para enfrentar la contingencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, envío una iniciativa para que en ’caso de emergencia’ el presidente pueda modificar el Presupuesto Federal de Egresos sin ninguna restricción, lo que de antemano ha sido rechazado por la oposición e, incluso, hasta por un destacado político y diputado federal de Morena: Porfirio Muñoz Ledo.



Sin embargo, se anticipa que el jueves se reunirá la Comisión Legislativa de Presupuesto para avalar el dictamen y la próxima semana, en sesión extraordinaria, se discuta en el pleno de la Cámara de Diputados donde es de anticipar que la mayoría morenista aprobará la iniciativa y entonces pase al Senado de la República.



Pero estos no son los únicos puntos donde López Obrador pretende imponer su puntos de vista, ya anticipó que una vez superada la pandemia de coronavirus, revisará la situación de los afores para, según él, corregir los errores, sin descartarse que sus conclusiones resulten favorable a sus intereses políticos particulares.