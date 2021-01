Futuro de México con Joe Biden

Sinceramente se registró una gran ola de felicidad y tranquilidad en el mundo al haber terminado el periodo del republicano Donald Trump como presidente de Estados Unidos, ya que concluye una administración que se desarrolló fuera de los cánones de la política y sí al gusto de un empresario que se sintió dueño del poder, siempre dispuesto a no perderlo.

Aunque se espera que la historia emita su veredicto final, se puede anticipar sin error que resultará negativo debido a todo lo que hizo –mejor dicho, lo que deshizo–, y ahora la nueva administración encabezada por el demócrata Joe Biden reconstruirá aunque no se deben crear demasiadas esperanzas con respecto a lo que sucederá con México, nuestro país.

Sucede que cuando fue candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador afirmaba que defendería a México de las intenciones de Trump, más la realidad es que se dejó envolver por la labia del empresario metido a la política y cada quien, desde su punto de vista afirmaba que tenía los mejores resultados a su favor.

Así, mientras que el mandatario estadounidense se ganó la confianza del mexicano, al grado de que el primero hizo creer al segundo que le ofrecía trato de amigo, cuando en realidad lo usaba para sus fines particulares, pero el tabasqueño nunca lo admitió, es más, siempre lo defendió e incluso llegó al grado de no felicitar a Biden cuando evidentemente fue el ganador de las elecciones presidenciales, y lo hizo forzadamente hasta que el resultado fuera oficial.

Además, se han presentado una serie de detalles que no deben ser del agrado de la nueva administración estadounidense, como el conflicto en el caso del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, la oferta de dar asilo a Julian Assange, fundador de WikiLeaks y acusado de difundir secretos de estado, el rechazo al Acuerdo Mérida para trabajar conjuntamente contra el crimen organizado, entre otros.

En fin, no se espera un buen inicio de relaciones entre ambas naciones, máxime que no hay embajadores formales debido a la renuncias de Christopher Landau y de Martha Bárcena, y aunque en estos momentos quien conduce la relación bilateral es el canciller Marcelo Ebrard, requiere esperar a que se acabe de organizar la nueva administración norteamericana.

Sin embargo los mexicanos no debemos estar tan confiados en que con Biden todo mejorará instantáneamente ya que, sean sin importar que el presidente sea un demócrata o republicano, siempre velarán por sus intereses nacionales aún a costa de lo que piensen, decidan o les interese a otros países, entre ellos, México por supuesto.