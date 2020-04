Gabino Serrano apoya la lucha contra CONAVID-19

Dice operador de CAEM que el agua tiene un papel muy importante, por eso hay que cuidarla.



Toluca, Estado de México, 8 de abril de 2020. En este tiempo de cuidado extraordinario de la salud, luego de la declaración de emergencia sanitaria por el COVID-19, las familias mexiquenses cuentan con el respaldo del Gobierno del Estado de México, gracias a trabajadores comprometidos y conscientes de la importancia de disponer de agua potable en los hogares: los operadores de camiones cisterna de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).



La CAEM, dependiente de la Secretaría de Obra Pública, está integrada, principalmente, por especialistas en infraestructura hidráulica que atienden temas y procesos que van de los sistemas de agua potable, al drenaje y luego al saneamiento, entre los que destacan los operadores de los camiones cisterna, quienes entregan el agua a las comunidades.



La labor de este grupo de trabajadores es muy importante, sobre todo en este tiempo de contingencia sanitaria, pues el agua es un elemento básico para el cuidado de la salud; así lo entienden ellos y por eso no detienen su labor, incluso a pesar de la preocupación de sus propias familias.



’Aquí estamos en Toluca, mi familia está en casa, nosotros estamos apoyando a la CAEM para brindarle el servicio a las comunidades que lo requieran. En realidad, mi familia es la que se preocupa por mí, afortunadamente traemos equipo de seguridad’, compartió Gabino Serrano, antes de subir a su camión.



La CAEM inició un operativo especial por el COVID-19, con el que suministra agua potable a través de estos camiones. En estos primeros días, se benefició a más de 64 mil mexiquenses de 25 municipios.



Cada mañana, los operadores llenan las cisternas de sus camiones y no se retiran hasta que sus compañeros químicos concluyen las pruebas de calidad. Con ellas verifican que en el proceso de llenado se mantenga la calidad del agua que se entregará.



Gabino y sus compañeros conocen a la gente, y las comunidades los conocen a ellos, por eso saben lo que significa llevar agua, y también entienden lo que se padece si no llevan sus camiones a los lugares donde son requeridos.



’Sí me preocupa la gente, llevamos un rol y les llevamos agua y dicen, hoy es martes, viene la pipa. Y si no nos ven llegar, esa gente en realidad, no, no, no es algo terrible. Entonces aquí estamos con contingencia y con la mejor disposición’, cuenta Gabino.



La principal preocupación de quienes laboran en la CAEM es transmitir la importancia de ahorrar y no desperdiciar el agua, porque saben que es un recurso limitado y que se realiza un gran esfuerzo para que al abrir la llave haya agua en un hogar.



’Hay gente que en realidad no ha sufrido, pero la gente que sí ha sufrido, la verdad, un litro de agua, una gota, bueno, la paran, corren con su charolita para poderla acaparar; y se está cayendo y se preocupan. Ojalá hagamos tantita conciencia en eso y seamos más cuidadosos con el agua’, afirma.



La empatía y solidaridad de Gabino no sólo la demuestra cumpliendo cada día con su trabajo, también aprovecha para decirle a la gente lo fácil que puede ser utilizar únicamente el agua necesaria, para que otras familias puedan disponer de ella, sobre todo durante la emergencia sanitaria.



’Agüita y jabón, no hay más, lavarse las manos con agua y jabón y pues sí, el agua tiene un papel muy importante ahorita, por eso hay que cuidarla bastante’, recomienda mientras da por concluida la plática para no retrasar su viaje.