Gabriel O´Shea continúa trabajando en confinamiento

•Informa que mantiene sus actividades a distancia, y que cada mañana sostiene un videoconferencia con el mandatario estatal y miembros del Gabinete para atender la actual contingencia.

•Explica que se hizo la prueba para detectar Coronavirus debido a un dolor de cabeza inusual, y señala que no presenta otros síntomas.

•Indica que actualmente la entidad se encuentra en etapa crítica, ya que hay 21 mil 631 casos de COVID-19, por lo que reitera mantener la cuarentena y medidas preventivas.



Toluca, Estado de México, 12 de junio de 2020. El Secretario de Salud del Estado de México, Gabriel O’Shea Cuevas, informó, luego de resultar positivo a COVID-19, que continúa trabajando en confinamiento y que no tiene contacto personal con el Gobernador Alfredo Del Mazo, ni con los integrantes del Gabinete estatal.



En entrevista telefónica, el encargado del sector salud mexiquense explicó que no presenta síntomas que le impidan realizar sus labores, por lo que diariamente realiza una videoconferencia con el Gobernador y otros miembros del Gabinete, para abordar los temas relacionados con la atención de la actual contingencia sanitaria.



"Todos los días, sábado y domingo, y todos los días, a las nueve y media de la mañana nos conectamos en videoconferencia; más o menos siete secretarios, algún otro personal de la gubernatura y el señor Gobernador; dura la reunión más o menos tres horas, pero es por videoconferencia. No he tenido contacto con más gente del Gabinete ni con el Gobernador", puntualizó.



Gabriel O’Shea externó que parte del trabajo que realiza consiste en visitar hospitales del sector estatal, donde verifica que el personal cuente con los insumos necesarios para ejercer su trabajo, así como visitar centros de salud municipales, a fin de solicitarles prestados más respiradores para hospitales COVID.



Detalló que se realizó la prueba para detectar Coronavirus debido a un dolor de cabeza inusual, y aseguró que no presenta otros síntomas, por lo que puede continuar trabajando en confinamiento.



Asimismo, informó que actualmente la entidad se encuentra en una etapa crítica por la cantidad de casos de COVID-19, ya que hay 21 mil 631 e indicó que a la fecha se registran mil 813 defunciones.



Sin embargo, aseguró que de acuerdo con sus estimaciones, la fase crítica comenzará a disminuir en aproximadamente dos semanas y confió en que pueda darse un regreso paulatino a las actividades.



’Estamos en una meseta pero todavía no empieza a bajar. Lo que yo había calculado, que a partir de este fin de semana, éste próximo, empezará ya a disminuir. Nosotros llevamos aquí en esta Zona Metropolitana del Valle de México más o menos una semana, entonces nos faltaría yo creo otra semana y media en esta meseta y que ya empiece a bajar", expresó.



O’Shea Cuevas dio a conocer que existe una estrecha colaboración con las autoridades de la Ciudad de México en relación a las medidas para contener la propagación del virus, pero descartó que en la entidad se efectúen pruebas masivas a la población, ya que la estrategia en el Edoméx será diferente.



Sin embargo, señaló que realizar pruebas es fundamental en cualquier pandemia, y consideró que es importante hacerlas a personas que presenten algún síntoma o hayan estado en contacto con alguien que los tuviera, pues así el estudio es más eficaz.



Explicó que en la atención de esta contingencia, la entidad fue dividida en cuatro regiones y que actualmente se registra un incremento de contagios y de ocupación hospitalaria en el Valle de Toluca.



"Estos últimos días, ya veo un incremento en el uso hospitalario y en el número de casos, como decía el Gobernador Del Mazo, estamos el 77 por ciento y al 68 en terapias intensivas", indicó.



El funcionario destacó que la gran movilidad de personas en municipios como Nezahualcóyotl, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla y Toluca, es un factor para que sean los cinco primeros lugares en cantidad de casos, y consideró que lo más importante ahora es cuidar la salud de las personas y regresar poco a poco a las actividades económicas, siempre respetando las medidas sanitarias recomendadas