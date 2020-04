Gabriel Quadri denunciado de acoso por alumnas de la Ibero



Juan Ricardo Montoya.



Gabriel Quadri De la Torre ex candidato a la Presidencia de la República en 2012 por el Partido Nueva Alianza (Panal) fue denunciado como acosador de alumnas de la Universidad Iberoamericana de la cual fue docente.



El nombre del ex aspirante presidencial apareció en una de las pancartas colocadas en un tenderedo que alumnas de esa casa de estudios de alto nivel profesional colocaron para dar a conocer de manera anónima a los docentes y compañeros de clases que han incurrido en acoso sexual en su contra.



Las estudiantes de la Universidad Iberoamericana hicieron un llamado para compartir los nombres de los abusadores este miércoles 11 de marzo.



Ante estos señalamientos Gabriel Quadri a través de sus cuentas de redes sociales, publicó:

’Exijo a la Ibero que den la cara quienes me difaman. Considero proceder legalmente’.



Desgarrándose las vestiduras, Quadri quién en uno de los debates presidenciales distrajo la mirada para ver fijamente a una edecan del entonces Instituto Federal Electoral.



’Infame, cobarde y miserable calumnia contra mi persona, que rechazo de manera tajante y categórica. Motivaciones políticas’, contestó Quadri de la Torre a las acusaciones.



’Exijo a la Ibero que den la cara quienes me difaman. Considero proceder legalmente’, añadió.