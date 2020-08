Gaby Bernal: Es inaceptable que grupos de choque afecten el desarrollo de Guerrero

La secretaria general del PRI en Guerrero, Gabriela Bernal Reséndiz, calificó como "inaceptable que intereses políticos no permitan la inaugurar un hospital que beneficiaría a la población" esto debido a las protestas acontecidas la tarde de este jueves en Cruz Grande, en donde un presupuesto grupo de choque impidiera la apertura del nosocomio.



La dirigente priista lamentó lo ocurrido en Costa Chica y contundente, sostuvo que "Héctor Astudillo Flores no está solo, cuenta con el respaldo de todos los guerrerenses que reconocen el esfuerzo diario que hace por el desarrollo de toda la entidad", pronunció.



Y añadió que "especialmente su administración se ha caracterizado por no escatimar recursos y esfuerzos para el desarrollo del estado", por eso, insistió en que "Es inadmiaible lo ocurrido en Cruz Grande. El gobernador Astudillo cuenta con el respaldo de todas y todos y eso molesta algunos intereses políticos" puntualizó la ex candidata a senadora.



Concluyó al decir que hay maneras correctas en mostrar desacuerdos con la autoridad, pero ninguna de ellas deben ser asustadas o dirigidas con especial dolo hacia el ejecutivo.