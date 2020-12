Gala de pirotecnia en Acapulco no ha sido cancelada: Astudillo

www.guerrerohabla.com



CHILPANCINGO, Gro., 7 de diciembre de 2020.- El gobernador Héctor Astudillo Flores dijo que la gala de pirotecnia de fin de año en el puerto de Acapulco no ha sido cancelada como aseguró el fin de semana el secretario de Finanzas del estado, Tulio Pérez Calvo, sino que todavía se analiza si se lleva a cabo.



En breves declaraciones esta mañana en Chilpancingo, luego del homenaje a la Bandera en Palacio de Gobierno, el mandatario afirmó que la realización del espectáculo aún está en proceso de análisis debido a la pandemia de Covid 19. A diferencia de Pérez Calvo, quien el domingo informó que el show de fuegos artificiales en Acapulco había sido cancelado, Astudillo Flores indicó que ’seguramente el secretario de Finanzas está preocupado por lo que cuesta el espectáculo’.



’Se debe analizar a mayor fondo para poder tomar una decisión, es un gran atractivo. El problema es que provoca aglomeración en las playas y si no se toman las medidas correspondientes, lo que se estaría promoviendo lugares de alto contagio en la playa.



No queremos despedir ni recibir el año con una situación complicada. El tema de la pirotecnia no es un tema resuelto, lo estamos valorando, para tomar una decisión y un buen programa de cómo lo vamos a resolver’, explicó.



En otro tema, insistió en que las clases presenciales continúan prohibidas en Guerrero y que se ha platicado con las autoridades correspondientes, luego de que la semana pasada se difundieran imágenes de niños presentes en salones de clases en Tierra Caliente.



En cuanto al tema de San Miguel Totolapan, donde campesinos encararon a militares para que no destruyan sembradíos de amapola, Héctor Astudillo señaló que esos plantíos son ilegales, pero confió en que ni el gobierno federal ni el Ejército quieren confrontarse.

Fuente: Quadratín