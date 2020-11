Gali Fayad fue el exgobernador más transa de Puebla

Con menos de dos años al frente del gobierno de Puebla, José Antonio Gali Fayad es el exmandatario que mayores montos en observaciones ha alcanzado por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), pues superó los 10 mil millones de pesos en recursos sin comprobar.



De acuerdo al histórico de pendientes que aún deben ser aclarados, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) reporta que los últimos cinco gobernadores de Puebla no han justificado el uso y destino de 17 mil 802 millones de pesos, de los 24 mil 870 millones de pesos donde se observaron anomalías por parte de los gobiernos estatales de Puebla.



En menos de dos años que estuvo como gobernador estatal, Antonio Gali Fayad, tuvo múltiples observaciones con una estimación de 10 mil 27 millones de pesos que no fueron justificados. Entre las irregularidades más importantes se encuentran los recursos destinados a la línea 3 de Ruta, el Fondo de Infraestructura Social y de Salud, así como los fondos para reconstrucción relacionados con el temblor del año 2017.



El director general del Sistema Estatal de Carreteras de Cuota Puebla (CCP), Rodolfo Chávez Escudero explicó que RUTA constituye un modelo de negocio incosteable, creado con dolo y con una sobreestimación y sobreprecios tanto en obra como en operación y concesiones, por lo que la actual administración y los siguientes gobiernos tendrían que pagar, si no se hacen los ajustes, hasta 234 mil millones de pesos a los concesionarios en un plazo de 28 años.



Explicó, que en caso del recaudo a cargo de la empresa Conduent Solutions ellos retienen el 38 por ciento del cobro total que se hace a los usuarios por el servicio. Mientras que la empresa Cinco M Dos, quien obtuvo por 20 años la concesión para la publicidad, no otorga ni un solo peso al estado y no cumplió con el compromiso de ofrecer internet en paraderos y unidades para las y los usuarios.



Además, en el costo de los servidores para el registro de los cobros, se identificó un sobre costo de casi 2.5 millones de dólares ya que su cotización actual en el mercado, es de 680 dólares máximo, y la empresa reportó un precio unitario de 19 mil 708 dólares, es decir inflaron su valor 29 veces.



Actualmente está siendo investigado por el manejo de recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios en donde hay 4 observaciones que están solventando.



En la administración del exgobernador, Guillermo Pacheco Pulido se hicieron observaciones por mil 136 millones de pesos, de las cuales a la fecha no han sido justificadas.



En el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, las observaciones rebasan los cinco mil 399 millones de pesos, en recursos para la construcción de la línea 1 de Ruta, la compra a sobrecosto de mototractores, así como en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, el Fondo de Atención Múltiple y el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados.



Del exgobernador Mario Marín Torres, falta por solventar más de 57 millones de pesos, y del exmandatario estatal, Melquiades Morales Flores, más de un millón de pesos. Con información de Manolo Zitle | PUEBLA 321