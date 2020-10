Gana la presidencia de morena Mario Delgado

El diputado Mario Delgado ganó la encuesta de desempate para elegir al presidente de Morena, con una estimación de 58.6 puntos frente a una puntuación de 41.4 que obtuvo el también diputado Porfirio Muñoz Ledo.



En sesión extraordinaria de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE), Andrés Levy, representante de una de las encuestadoras que realizaron las 4 mil 729 entrevistas a los simpatizantes y militantes de Morena, fue el que dio los resultados y aseguró que al no existir un traslape en esta ocasión, el resultado es claro.





"La lectura de esto y que hemos hecho mucho hincapié, que lo que nos ocupa es que los intervalos no se traslapen, es decir que el intervalo de quien tiene una estimación puntual menor en su punto superior no alcance el inferior de quien tuvo la estimación superior, es que podemos concluir que de la agregación de las tres bases de datos el resultado de esto... al no haber traslape nos permite afirmar con toda certeza que Mario Delgado es quien fue elegido entre quienes se adscriben entre militantes y simpatizantes para ocupar la presidencia de Morena", dijo.

"No tenemos duda en afirmar que Mario Delgado es quien obtuvo la mayor cantidad de preferencias en este ejercicio", dijo.

Ésta fue la tercera encuesta que se realizó para elegir a la dirigencia de Morena, después de que la primera fue de reconocimiento de los aspirantes, que sirvió para aplicar un filtro de los candidatos; mientras que en la segunda, hubo un empate entre Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo en la presidencia, pero hubo una ganadora para la secretaría general, la senadora Citlalli Hernández.



El pasado miércoles, Mario Delgado informó que se realizó una prueba de coronavirus, la cual arrojó un resultado positivo. En Twitter el legislador detalló que anoche decidió aislarse tras presentar síntomas "muy leves" de covid-19, por lo que se realizo una prueba, que resultó positiva.