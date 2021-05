Ganaderos y universitarios confían en que Abelina traerá el cambio que necesita Acapulco

La mañana de este miércoles la candidata de Morena a la alcaldía de Acapulco recibió el respaldo de asociaciones ganaderas y de profesores, académicos y estudiantes de diversas universidades y preparatorias autónomas de Guerrero, para contribuir ala campaña de Abelina y lograr un mejor futuro para toda la ciudad.



Durante una reunión realizada en la casa de campaña de la candidata, asociaciones ganaderas decidieron respaldar puesto que aseguran que ella brindar atención y apoyos que no han podido conseguir en gobiernos pasados de otros partidos: "Acapulco no es sólo turismo, Acapulco también es campo, es ganadería y desarrollo, nosotros no somos menos, también somos generadores de empleos, porque cada vez que sembramos maíz contratamos personal que nos ayuda con la siembra, con la limpia, con las vacunas para los animales, entre otros, por esta razón estamos aquí con humildad para poder trabajar a favor de la proyectos de la licenciada Adelina para mejorar las prácticas ganaderas en el puerto", expresó el tesorero de la asociación Gerardo Ramos.



Posteriormente Abelina tomo la palabra para dirigir un mensaje a los ganaderos: "Es un gusto saludarlos y quiero compartir con ustedes la importancia de la ganadería en Acapulco, revisando algunos datos la ganadería es del sector primario en México y Guerrero ocupa el doceavo lugar en producción bovina a nivel nacional, lo que significa que es un importante generador de empleo, yo también creo que Acapulco no sólo debe ser turismo, comparto los argumentos de mis compañeros, debemos apoyar al sector ganadero que también es otra vía de generar ingresos al estado y al municipio, por ello tenemos que entrar a explotar más sectores que ayuden a la producción", aseguró



Tras terminar la reunión con los ganaderos la candidata se reunió en el mismo lugar con docentes catedráticos y estudiantes de diversas universidades y preparatorias del municipio Quienes se acercaron a la candidata para poder contribuir en la promoción del voto hacia su partido



El maestro Ramón Silva dirigió un mensaje en nombre del colectivo universitarios que acompañaban "El propósito de este colectivo es contribuir a la victoria de los candidatos de Morena en Acapulco y en Guerrero, por eso hoy nos pronunciamos en apoyo A Evelyn Salgado y al triunfo de Abelina López Rodríguez, con la finalidad de que la cuarta transformación se haga realidad en Guerrero, es evidente que el viejo gobierno de otros partidos, niega la implementación de políticas que beneficien más a la población que por tantos años fue olvidada y pretenden a buscar la forma de frenar la cuarta transformación; un ejemplo de este fenómeno es lo que hizo la INE para quitar la la candidatura al ingeniero Félix Salgado Macedonio, puesto que únicamente observan y se sancionan al partido Morena, distorsionando los derechos humanos, por ello no que otra alternativa que dar la lucha dentro de los canales institucionales sin caer en las provocaciones que hace el INE y el Tribunal Electoral Federal, por ello estamos con usted licenciada", aseguró



Finalmente Abelina agradeció la adhesión del colectivo universitario y se comprometió con brindar el apoyo para que la educación sea primordial en su gobierno.