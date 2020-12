’Ganaremos la encuesta y haremos historia en Guerrero’, asegura Adela Román

’Mi compromiso es con el pueblo, por eso quiero ser gobernadora de Guerrero’, expresó enfática la aspirante a la candidatura del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Adela Román Ocampo, en su visita a la Costa Chica, donde sumó el apoyo de cientos de mujeres y hombres que se dijeron cansados de la corrupción.



En Omtepec, la gente salió a las calles para saludar el paso de la caravana vehicular y posteriormente una virtual ola humana se reunió dentro y fuera del salón de fiestas ’Paradise’ del Barrio de la Hontana, hasta donde llegaron habitantes de municipios vecinos para manifestarle su apoyo a la mujer que encarna un proyecto viable para combatir la impunidad, corrupción y el atraso que ha imperado por décadas en Guerrero.



Ante cientos de simpatizantes, Román Ocampo anticipó que como abanderada de Morena y posteriormente como gobernadora de Guerrero, ’no voy a luchar contra la delincuencia, voy a luchar en contra de las causas que generan la delincuencia y violencia. Voy a luchar como lo está haciendo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con programas sociales, generación de empleos y con becas para estudiantes’.



Adela Román afirmó que quiere ser gobernadora para servir a su gente con amor y pasión, como cuando logró ser presidenta municipal de Acapulco, cargo al cual llegó ’de la mano con el pueblo, y con el pueblo quiero gobernar’, remarcó con el compromiso de trabajar codo a codo con la gente para hacer posible en Guerrero la Cuarta Transformación y dejar atrás los lastres que no dejan que haya desarrollo y bienestar social.



Entre porras vivas de los presentes, que gritaban ’ya es tiempo de las mujeres’ y que las féminas ’son capaces de gobernar’, la aspirante más preparada y capacitada de los que se inscribieron y participan en la encuesta que hace Morena para elegir a la candidata o candidato, mencionó que hoy en día sigue vigente la frase del político mexicano, Justo Sierra: ’El pueblo tiene hambre y sed de justicia’. Y remató: ’En Guerrero también hay hambre y sed de justicia, porque ha habido mucha impunidad y Ometepec es testigo de ese reclamo’.



Tras exponer sus propuestas que beneficiarían a los guerrerenses, Román Ocampo les pidió confiar en las mujeres. ’Esta no es una batalla contra los hombres, pero sin las mujeres tampoco avanzan. Las mujeres han sido parte de la historia de México y de la humanidad’, manifestó entre aplausos de los presentes.



Líderes sociales, militantes y simpatizantes de Morena reafirmaron su compromiso de respaldar el proyecto de Adela Román comprometiéndose a ser promotores entre sus vecinos, familiares y amigos, para manifestarse a favor de Adela cuando sean consultados por las personas que recorren Guerrero para levantar la encuesta que definirá a la persona que contenderá en las elecciones del domingo 6 de junio de 2021.



Acompañaron a la aspirante a la gubernatura de Guerrero, el presidente del Comité Ejecutivo de Morena en Ometepec, Eloy Jiménez Molina; las morenistas Mariana Félix García y Mirilú Rodríguez Vega; la ex diputada local Florentina Rosario Morales y Andy Irra Añorve, líder natural de Cuajinicuilapa, entre otros destacados dirigentes de izquierda.