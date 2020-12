Ganó la encuesta pero pretenden imponer a otro candidato, denuncia Félix Salgado

El senador con licencia Félix Salgado Macedonio afirmó que ganó la encuesta para la designación del candidato de Morena a la gubernatura, pero la dirigencia nacional del partido pretende imponer a otro aspirante que quedó en quinto lugar.



El ex alcalde de Acapulco realizó la denuncia a través de un mensaje en su página oficial de Facebook.



En su publicación, se declaró ganador de la encuesta y denunció la intentona de imposición desde la dirigencia nacional del partido.



Salgado Macedonio comentó que él acudió el jueves a la sede nacional de Morena, en la Ciudad de México, para recibir la constancia que lo acreditaba como ganador, pero se encontró con un intento de imposición.



’Yo iba por mi constancia sabiendo que había ganado la única encuesta que establece la convocatoria, no establece más encuestas’, apuntó.



Sin embargo, después de una reunión a puerta cerrada con la mayoría de los aspirantes, el dirigente nacional Mario Delgado Carrillo informó que todavía no había una definición y que se realizarían dos encuestas más.



’En Morena no mentir es uno de sus más grandes postulados, la encuesta la gané de calle con 80 puntos sobre 40 del quinto lugar al que pretenden hacer ganador’, denunció Salgado Macedonio.



Aseveró que la dirigencia nacional del partido no puede ’tener un trato selectivo o discriminatorio para un estado cuando la convocatoria (…) es igual para los 15 estados’.



Aun así, dijo que se mantendrá en el partido fundado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.



’Voy a seguir en Morena, no me voy y voy a ganar todas las encuestas que manden a hacer, aquí no hay imposición ni dedazos’, sentenció.



Agregó: ’Soy el de más grandes negativos que laceran la castidad de la hipocresía, pero soy el que el pueblo quiere… Y como dice mi presidente AMLO, lo que el pueblo diga, el pueblo manda. Vengan las encuestas, yo me voy a recorrer el estado’.



Salgado Macedonio ratificó que no se va de Morena y que ganará todas las encuestas que le pongan. ’Hay toro’, sentenció.