Garantiza Adela Román que el alimento no falte en las Cocinas Comunitarias de Acapulco

Más empresarios se unen a las acciones del Gobierno de Acapulco con donaciones de alimentos para enfrentar la contingencia generada por el COVID-19, y este lunes Román Salazar Hernández entregó a la presidenta municipal Adela Román Ocampo, 152 cajas con huevo fresco como insumo en las Cocinas Comunitarias.



En el estacionamiento del Ayuntamiento, la alcaldesa Adela Román agradeció la colaboración y el respaldo solidario que han brindado los empresarios a su gobierno, e informó que, gracias a ello, a partir de este lunes se instalaron otras 5 Cocinas Comunitarias, para que el alimento no falte a los acapulqueños durante esta contingencia.



’Esto es una muestra de que los acapulqueños unidos y organizados vamos a salir adelante, a partir de hoy aumentamos cinco cocinas comunitarias más porque la situación de la pandemia que estamos atravesando es extremadamente delicada, extremadamente grave, pero cuando vemos estas muestras de generosidad y solidaridad con Acapulco, con su gobierno, me fortalece porque sé que en esta batalla no estamos solos, donde come uno comemos todos’, expresó la primera edil porteña.



Por su parte, Salazar Hernández reconoció la ’labor titánica’ que realiza la actual administración municipal con la puesta en marcha de las Cocinas Comunitarias, donde se plasma el trabajo en bien de la población. Asimismo, extendió un llamado a más empresarios para que se unan y apoyen al gobierno de Acapulco en apoyo de más gente necesitada.



’Sabemos que va a llegar a las manos de quien lo necesita en el puerto y es así como podemos sumarnos a la estrategia que ha creado su gobierno para poder seguir ayudando, un granito de arena que estamos dando nosotros. Queremos invitar a los amigos y compañeros que se sumen a esta labor, tenemos que hacer sinergia entre sociedad y gobierno para poder sacar a nuestro lindo Acapulco adelante’, agregó el empresario.



La alcaldesa Adela Román estuvo acompañada por la presidenta del DIF Acapulco, Adriana Román Ocampo; el secretario general del Ayuntamiento, Ernesto Manzano, y otros funcionarios municipales.