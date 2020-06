Garantiza Tulio Pérez Calvo el aguinaldo de los trabajadores

El secretario de Finanzas del gobierno estatal, Tulio Pérez Calvo, informó que los aguinaldos de los trabajadores están garantizados y el recurso será tomado del Ramo 28, del Presupuesto de Egresos 2020, pese a la crisis económica que ha dejado el Coronavirus junto con un reajuste al presupuesto de 200 millones de pesos.



Mediante una conferencia de prensa virtual, realizada este martes, Pérez Calvo sostuvo que hay estrategias económicas implementadas para las Pymes en créditos blandos, lo que soluciona el alquiler de locales en por lo menos dos meses; mientras que al sector hotelero, dijo, se le ha condonado el tres por ciento, del Impuesto por Hospedaje y a los empresarios en general, también se les ha absuelto el dos por ciento del Impuesto sobre la Nómina. Pese a ello, el funcionario lamentó que las Pymes de Guerrero vivan al día, y los negocios no tengan asegurados los gastos corrientes.



Cuestionado sobre el estado de salud del gobernador Héctor Astudillo Flores, quien desde la semana pasada informó vía Twitter que padece Covid-19, Pérez Calvo mencionó que se encuentra estable y que como todos los pacientes, hay días con más molestias que otros, sin embargo, continúa trabajando a control remoto, "si por él fuera seguiría coordinando las actividades gubernamentales, así que esperemos en ocho días más esté completamente recuperado’, acotó.



Por otro lado, el secretario de Finanzas en la entidad, admitió que en Guerrero el Sector Salud invertía más es tareas administrativas que áreas de especialización, no obstante, mencionó, se ha logrado equipar de manera extraordinaria y urgente los hospitales para hacer frente a la pandemia, y atender a los ciudadanos.



Por último, Tulio Pérez dijo que ’la Infodemia es igual de peligrosa que el Coronavirus’ y llamó a la población a buscar información en medios de comunicación seguros, con el objetivo de enterarse de las noticias de forma correcta, y no dejarse llevar por noticias falsas o fakenews que en lugar de abonar a la estabilidad, provocan confusión entre las familias guerrerenses.