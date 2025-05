Garantiza Delfina Gómez derechos y justicia social para la niñez y la juventud con programas de salud, educación y bienestar

TOLUCA, Estado de México. - Garantizar los derechos de las niñas y niños en sus primeros años de vida son esenciales para construir un México más justo, aseguró la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez al inaugurar el Foro "Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes en la Construcción del Desarrollo’ como parte de los trabajos para integrar el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.



"Estamos llamados a profundizar este proceso, queremos escuchar a las y los niños, a las y los adolescentes y a todas y todos los jóvenes. No podemos olvidar que ellos son los expertos en su propia realidad, en su contexto, por lo tanto, son piezas fundamentales en la elaboración de políticas y programas que realmente respondan a sus necesidades", aseveró la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



La Mandataria estatal recordó que, desde su campaña a la Gobernatura del Estado de México, se comprometió con las infancias y juventudes, por ello, desde el inicio de su administración ha impulsado acciones para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia de salud, educación y combate a la pobreza; responsabilidad que ratificó el 5 de diciembre pasado con la firma del Pacto por la Primera Infancia.



La Maestra Delfina Gómez Álvarez llamó a los presentes a trabajar en coordinación para construir un México donde cada niña, niño y adolescente pueda vivir una vida plena, llena de oportunidades y de sueños realizados.





"No podemos hablar de justicia ni de derechos si no ponemos primero a las niñas, niños y adolescentes. Ellos, quienes enfrentan las mayores carencias y desigualdades, deben ser nuestra prioridad. Como nos enseñó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ‘por el bien de todos, primero los pobres’, y esto aplica de manera contundente en nuestra labor con la infancia", afirmó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



En este sentido, la Mandataria mexiquense señaló que se han mejorado los centros de atención médica, escuelas, bibliotecas, parques y unidades deportivas, para que las infancias y las juventudes haga uso de estos espacios. Además, se otorgó certeza laboral al magisterio con la asignación de basificaciones a fin de seguir apoyando a la niñez mexiquense.



En su oportunidad, Lorena Villavicencio Ayala, Secretaria Ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), agradeció a la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez por ser una aliada de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la tarea de fortalecer los programas que apoyan el desarrollo de las infancias.



Reconoció las acciones que impulsa el Gobierno del Estado de México como el Sistema de Denuncia por Maltrato Infantil en línea a través de una alianza entre el Tribunal de Justicia del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).



Además, como parte del seguimiento al trabajo conjunto con el Estado de México, propuso cuatro temas para lograr el bienestar de las niñas y los niños: asegurar servicios de salud desde su nacimiento; fortalecer el sistema de transferencia económica para familias con hijos en situación de vulnerabilidad; diseñar una estrategia contra la violencia con énfasis en la violencia sexual; y fortalecer la coordinación institucional para proteger a la niñez desprotegida.



A este evento asistieron Horacio Duarte Olivares Secretario, General de Gobierno del Estado de México; el Magistrado Fernando Díaz Juárez, Presidente del Tribunal de Justicia del Estado de México; Mónica Chávez Durán, Secretaria de las Mujeres; Karina Labastida Sotelo, Directora General de DIFEM; Tania Monserrat Granados Cervantes, encarga del despacho del SIPINNA Estado de México; así como Alisson Noemí y Ricardo, representantes de la niñez y la juventud mexiquenses.