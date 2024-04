Garantiza Edomex elecciones libres: Horacio Duarte Olivares

TOLUCA, Estado de México.- El Gobierno del Estado de México, encabezado por la Gobernadora Delfina Gómez, garantiza que existirán elecciones libres en la entidad para que las y los mexiquenses salgan a votar con libertad en las próximas elecciones, aseguró el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares.



En entrevista, el Secretario estatal reiteró que el Gobierno del Estado de México no se meterá ni intervendrá de ninguna forma en los comicios electorales pues el voto de la ciudadanía debe ser respetado.



Recordó que, durante esta semana las dos principales fuerzas políticas, integradas por Morena, PT y Partido Verde Ecologista, así como el PRI, PAN y PRD, están terminando de definir a sus candidatas y candidatos para que se registren el próximo 19 de abril e inicien campañas locales el 26 de abril.



Cabe señalar que el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de la Contraloría, la Oficialía Mayor y la Consejería Jurídica, emitió un exhorto con fundamento en la Ley Orgánica de la Administración Pública para las personas servidoras públicas del Poder Ejecutivo con el objetivo de garantizar elecciones libres y auténticas.



En éste se estipula que las y los funcionarios del gobierno deben cumplir con sus responsabilidades de manera imparcial, sin importar su inclinación política y administrar los recursos públicos de manera justa para no favorecer a ningún partido político, precandidato o candidato en particular.