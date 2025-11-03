Garantiza GEM suministro de agua en hospitales, centros de hemodiálisis y penales mexiquenses

La Comisión de Agua del Estado de México ha entregado 710 pipas, que representan un total de 7 millones 960 mil litros de agua

Garantiza GEM suministro de agua en hospitales, centros de hemodiálisis y penales mexiquenses
Gobierno
Noviembre 03, 2025 11:06 hrs.
Gobierno ›
Redacción › todotexcoco.com

NAUCALPAN, Estado de México.- Con el fin de priorizar la salud de la ciudadanía mexiquense y su derecho al agua, el Gobierno del Estado de México, a través de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) ha entregado 710 camiones tipo cisterna mejor conocido como pipas a hospitales, clínicas de hemodiálisis y Centros Penitenciarios.

En respaldo a la Operación Caudal encabezada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) que busca interrumpir la cadena de comercio ilícita de agua, del 25 de octubre al 1 de noviembre de 2025, se suministraron 7 millones 960 mil litros de agua a estos lugares, derivado del proceso de regularización de pozos y concesiones.

Con ello, se benefició a más de 143 mil trabajadores de salud, pacientes y población penitenciaria. Entre a los hospitales que se les dotó de agua está el ’Hospital de la Américas’ y ’Hospital General Regional N° 196’ en Ecatepec.

También el ’Hospital para Enfermedades Crónicas Dr. Gustavo Baz Prada’ en San Martín de las Pirámides; ’ISEM 4TA Avenida’ y ’UMF # 78 Unidad Deportiva’ en Nezahualcóyotl, entre otros. Así como los Centros Penitenciarios de El Oro, Otumba, Nezahualcóyotl, Almoloya de Juárez, Zinacantepec y Texcoco.

Con estas acciones el Gobierno del Estado de México, refrenda su compromiso de seguir trabajando para que cada litro recuperado tras esta operación exitosa, sea un litro que regrese a las casas, escuelas y hospitales.

Ver nota completa...

Escríbe al autor

Escribe un comentario directo al autor

Suscríbete

Recibe en tu correo la información más relevante una vez al mes y las noticias más impactantes al momento.

Recibe solo las noticias más impactantes en el momento preciso.

Garantiza GEM suministro de agua en hospitales, centros de hemodiálisis y penales mexiquenses

Éste sitio web usa cookies con fines publicitarios, si permanece aquí acepta su uso. Puede leer más sobre el uso de cookies en nuestra política de uso de cookies.