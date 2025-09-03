Garantiza Gobierno del EdoMéx atención oportuna de infantes con 40 operaciones aéreas de grupo relámpagos

Destaca, durante agosto, la atención urgente a 6 pacientes pediátricos en estado crítico

Septiembre 03, 2025 09:12 hrs.
Redacción › todotexcoco.com

TOLUCA, Estado de México.- Durante agosto, la Coordinación de Servicios Auxiliares a Contingencias y Emergencias, conocida como ’Grupo Relámpagos’, realizó 40 operaciones aéreas, destacando la atención a niñas y niños.

De estas acciones, cinco tuvieron como prioridad el traslado de seis infantes en estado crítico, quienes recibieron cuidados médicos especializados a bordo del helicóptero y fueron llevados a hospitales estatales. También se realizó un traslado simultáneo de dos menores de 1 y 6 años con quemaduras por escaldadura, desde el Hospital Materno de Texcoco al Hospital General ’Dr. Nicolás San Juan’ en Toluca.

Además, una lactante de seis meses con traumatismo craneoencefálico severo, fue llevada del Hospital General de Tejupilco al Hospital General ’Dr. Nicolás San Juan’ en Toluca para recibir servicios de neurocirugía y cuidados intensivos pediátricos. Asimismo, tres menores de 8, 4 y 6 años fueron canalizados al Hospital para el Niño en Toluca para recibir atención médica de tercer nivel.

Con estas acciones, Grupo Relámpagos, adscrito a la Oficialía Mayor, refuerza el compromiso del Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez con la salud infantil, garantizando que niñas y niños del Estado de México tengan el acceso a los servicios médicos de alta especialidad.

