TEXCALTITLÁN, Estado de México.- El Gobierno del Estado de México cuenta con procedimientos para modificación o cambio de sustantivo propio, principalmente en adultos mayores que están registrados con alguna abreviatura o con un nombre no utilizado durante su vida social ni jurídica.



Laurencia Rojas Gorostieta, de 63 años de edad, acudió a la Oficialía del Registro Civil de Texcaltitlán a solicitar un acta de nacimiento certificada y se percató que el nombre sentado no coincidía con el que ella se identificaba.



’Desde que yo me acuerdo era Laurencia Rojas, Laurencia, Laurencia y así era y ya después salió que era Laudencia en el Libro, cuando quise sacar un acta ya salía con Laudencia y esa acta ya no me sirvió. Ya ve que luego, aunque sea para la tarjeta de la leche piden el acta, que para cualquier cosa piden el acta, entonces yo por eso quería tener mi acta bien’, manifestó Laurencia.



Esta situación le causaba un perjuicio ya que el resto de su documentación aparece como Laurencia, además de que el nombre le resulta muy especial pues lo eligió su madre a quien recuerda con cariño.



’Vine a hablar con la Licenciada de aquí del Registro Civil y me dijo que ya estaba, que ya hoy la fuera a recoger, ella vio en la computadora. El servicio sí es bueno porque sí hacen las cosas, sí cambian los papeles’, aseveró.



Así como Laurencia, las personas interesadas en la adecuación del sustantivo propio deben acudir a la Oficialía donde se asentó el registro de nacimiento, llenar la solicitud con la exposición de las razones que motivan el cambio, así como anexar los documentos que acrediten el mismo.



Una vez que la solicitud cumpla con lo establecido en el Código Civil del Estado de México, se somete al análisis del Consejo Dictaminador que habrá de resolver sobre los expedientes recibidos.



Dicho Consejo está encabezado por la Consejería Jurídica, la Dirección General del Registro Civil, el Poder Judicial, la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), el Colegio de Notarios, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIFEM) y la Comisión de Derechos Humanos estatal (Codhem).



Para conocer más información, el Gobierno del Estado de México invita a visitar el portal registrocivil.edomex.gob.mx, así como las redes sociales, en Facebook Dirección General del Registro Civil, y en X @RC_EDOMEX.