Garantizan defensa de mexiquenses en Juicios en Línea

Pueden resolverse juicios por procedimientos de divorcios voluntarios, identidad de persona, dependencia económica y acreditación de concubinato, entre otros.



Toluca, Estado de México, 2 de junio de 2020. El Instituto de la Defensoría Pública (IDP) del Estado de México brinda asesoría y patrocinios jurídicos en materia familiar para enfrentar juicios en línea durante la contingencia por COVID-19.



Miriam Elizabeth Cortez, Defensora Pública, explicó en un videochat, a través de redes sociales, que el IDP trabaja en coordinación con el Poder Judicial para garantizar el seguimiento de casos pendientes y el trámite de procedimientos no contenciosos en línea como son el divorcio por mutuo consentimiento o divorcio voluntario.



Así como los procedimientos de identidad de persona, dependencia económica, acreditación de concubinato, autorización para salir del país, cambio de régimen patrimonial, ratificación de convenio, declaración de ausencia y presunción de muerte, entre otros.



’Tú puedes iniciar en este momento, mediante el juzgado familiar en línea, puedes iniciar los procedimientos no contenciosos únicamente; aquellas personas que ya hayan iniciado sus procedimientos ante un juez familiar en línea pueden continuarlos’, detalló la Defensora.



En el chat, en el que resolvió dudas de las y los cibernautas, destacó que el uso de la tecnología acerca a los mexiquenses una justicia pronta y expedita, al resolver juicios en línea de manera rápida y efectiva con la designación gratuita de un Defensor Público.



’En un juzgado tradicional si tú tramitas un procedimiento no contencioso o en su caso un procedimiento de los llamados especiales para obtener tu sentencia definitiva o una sentencia a tu favor, te vas a tardar de dos a tres meses en poder obtenerla, ahora con los juicios en línea que se están tramitando aquí en el Estado de México, con estos juicios puedes obtener una sentencia favorable en menos de dos semanas’, indicó.



Las y los Defensores Públicos del IDP continúan otorgando asesoría jurídica gratuita por chat en materia familiar, civil, penal, mercantil y responsabilidades administrativas a través de la liga http://edomex.gob.mx/chat y de sus redes sociales @IDPedomex, en Twitter, y @idpedomex, en Facebook.