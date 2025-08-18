Garantizan con feria de seguridad en Chimalhuacán el acercamiento puerta por puerta

CHIMALHUACÁN, Estado de México. Con el objetivo de fortalecer la cercanía con la población, el gobierno de Chimalhuacán, a través de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal y la Dirección de Prevención del Delito, en coordinación con la Guardia Nacional, lleva a cabo Ferias de Seguridad en el territorio municipal.



Fue en esta ocasión el Parque Ecoturístico ’El Chimalhuache’ donde se efectuó este evento.



La presidenta municipal, Xóchitl Flores Jiménez, señaló que "con estas ferias, estamos acercando a nuestra corporación para que las familias sientan la confianza y vean que estamos aquí para protegerlas y servirles".



La mandataria subrayó que esta feria forma parte de una estrategia integral de seguridad que incluye la recuperación de espacios públicos, los Operativos Violeta en el transporte, el acercamiento puerta por puerta, y las Ferias de Seguridad, ejes que buscan construir un municipio más seguro y en paz.



La presidenta Xóchitl Flores Jiménez concluyó: "Este esfuerzo conjunto entre los tres niveles de gobierno es la muestra de que estamos trabajando en un mismo sentido. La feria se llevará a cabo cada domingo en distintos puntos del municipio, porque queremos que la proximidad social y la seguridad no sean solo un evento, sino una constante en la vida de todas las familias chimalhuaquenses. Con acciones como esta, estamos sentando las bases de un verdadero #GobiernodeTransformación, donde la cercanía con la gente es nuestra máxima prioridad".



Durante la jornada, la Dirección General de Seguridad Ciudadana, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional, la policía estatal, Protección Civil, Bomberos y Servicios de Emergencia, la Unidad Canina K9, Grupos Especiales GOES, el Agrupamiento a Caballería y la Dirección de la Mujer, instalaron stands interactivos.



La Dirección de Tránsito Municipal aprovechó para educar a los más pequeños en cultura vial, mientras que la Guardia Nacional ofreció servicios gratuitos de atención médica, odontológica y psicológica, además de cortes de cabello y reparaciones de electrodomésticos, facilitando así el acceso a servicios esenciales a la comunidad.



Familias enteras convivieron, aprendieron y disfrutaron de una jornada que fortaleció el vínculo entre autoridades y ciudadanos.