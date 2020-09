Garantizar paridad en Congreso y Cabildos, reduce brecha entre hombres y mujeres

La vida democrática de Sinaloa se consolida y se reduce la brecha entre hombres y mujeres en la participación política, al garantizarse la paridad de género en el Congreso del Estado y Cabildos, reconocieron MORENA, PRI, PAS y PAN en el Congreso del Estado.



Representantes de estos partidos fijaron posicionamiento este jueves en la sesión extraordinaria y virtual del Congreso del Estado, en la que se aprobaron reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.



La diputada Graciela Domínguez Nava, presidenta de la Junta de Coordinación Política, celebró las reformas porque van a garantizar lo que consagran la Constitución Política de México y la Constitución estatal para la paridad total en la integración del Congreso del Estado y en los Ayuntamientos.



’Este tema viene a consolidar una lucha larga por los derechos políticos y electorales de las mujeres por ser votadas y tener acceso en espacios de tomas de decisiones’, expresó.



Recordó que la actual Legislatura se integró de manera paritaria gracias a un acuerdo tomado por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, el cual fue impugnado sólo por un partido.



Con estas reformas, aseguró, ya no habrá interpretaciones ni se recurrirá a impugnaciones, por lo que se le da certeza a la participación de las mujeres.



El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, Horacio Lora Oliva, explicó que están ante un momento y una oportunidad histórica para actualizar nuestra legislación estatal electoral.



’De manera que se fortalezcan a las instituciones del Estado, se mejoren las disposiciones que rigen el proceso electoral y se garantice la materialización práctica del respeto al principio de paridad de género en la integración de los órganos colegiados compuestos por cargos de elección popular’, expuso durante la discusión del dictamen.



La diputada María Victoria Sánchez Peña, de MORENA, reconoció que se está avanzando mucho, y por el contenido de las reformas, consideró que era como una fiesta por lo que se consigue para las mujeres.



’Esperemos que se respete tal y cual como está la ley, porque en algunas otras leyes y convenciones que son para librar a las mujeres de la violencia, pues en la realidad no están siendo muy efectivas, que digamos’, expresó.



Consideró que el Congreso del Estado no puede estar haciendo y aprobando leyes, si finalmente donde se tienen que dar resultados, las autoridades no lo están haciendo.



La diputada Elva Margarita Inzunza Valenzuela, del PRI, afirmó que las reformas señaladas son necesarias para mejorar las condiciones de la competencia política y formas de representación, dignificar las contiendas, dar a las mujeres el espacio que les corresponde en la política, y reducir el costo de funcionamiento de la vida democrática.



’Así lo constatan las iniciativas de eliminación de financiamiento público municipal a los partidos políticos, la paridad de género en las listas plurinominales, la asignación paritaria de diputados y regidores de representación proporcional’, subrayó.



Además, aseguró, se muestra que cuando los grupos parlamentarios actuamos con altura de miras y con un talante abierto a recoger el espíritu ciudadano, podemos construir entre todos importantes convergencias para perfeccionar nuestra vida democrática’ y mirar con más confianza y optimismo hacia el futuro



La diputada Jesús Angélica Díaz Quiñónez, del PAS, afirmó que las reformas garantizan de manera plena la paridad entre hombres y mujeres en la integración de este Congreso.



’Debemos comprender –observó-- que la participación política de las mujeres no se limita a un proceso electoral o a ocupar un cargo de elección popular, sino que tienen su representatividad desde las diferentes formas de organización en las colonias y comunidades’.



De igual manera resaltó la eliminación del financiamiento con recursos públicos municipales a los partidos políticos.



Resaltó que las reformas incorporen el sistema de notificaciones en los medios electrónicos, ya que ello es un avance significativo y de gran importancia para mejorar el acceso y administración de los procesos electorales.



El diputado del PAN, Jorge Iván Villalobos, aseguró que la reforma atiende la lucha histórica de todas las mujeres valientes, ya que a lo largo de la historia y la vida política de este país habían sido discriminadas.



’Celebramos estas modificaciones legislativas, porque será esta 63 Legislatura, la última, para que a partir de la 64 tengamos por primera vez en la historia del Estado un Congreso paritario’, dijo.

Tomando este avance como ejemplo, consideró que el Poder Judicial debe retomarlo.



Señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está integrada por 11 magistraturas, y sólo tres de ellas son ocupadas por mujeres.



Tanto para las magistraturas como para los juzgados, propuso, deben emitirse convocatorias exclusivamente para mujeres hasta que se logre la paridad y así eliminar la brecha que se tiene.