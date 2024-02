Deben de continuar los gobiernos capaces para garantizar el acceso a la agua potable en los hogares de los Acolmenses.



Así lo refirió Blanca Osorio, sindico municipal del municipio de Acolman, luego de atestiguar la puesta en marcha del pozo de agua potable que dotará del vital líquido a los habitantes de Misión San Agustín.



A la inauguración que tuvo una inversión publica del orden de los 7 millones 592 mil pesos, asistió el alcalde Rigoberto Cortes Melgoza, el titular del sistema DIF municipal de Acolman, Osvaldo Cortes Contreras, así como la sindico municipal Blanca Osorio.



Tras conocer que más de 10 mil habitantes de Misión San Agustín, tienen garantizado por muchos años el servicio de agua potable en sus domicilios, Blanca Osorio, recalcó la importancia de contar con un gobierno municipal sensible a las necesidades de la ciudadanía.



Blanca Osorio, enfatizó que desde hace cinco años el pueblo de Acolman ha decidido sostener el desarrollo y progreso de sus comunidades.



"Hoy somos testigos de la falta de agua potable que padece el Valle de México y sus habitantes, millones de personas carecen en sus hogares del vital líquido ", aseveró la sindico municipal.



Blanca Osorio, señalo que lo anterior solo es posible cuando el gobierno instrumenta políticas públicas encaminadas a garantizar derechos de la población, como es el acceso a la agua potable.



Así mismo refirió que tantos pueblos y colonias de la localidad, no sufrirán del desabasto de agua potable, cómo ya lo padecen millones de habitantes que radican en el Valle de México y en otras regiones del país.



"Por el trabajo coordinado entre pueblo y gobierno en Cuanalan, se perfora un nuevo pozo, en Real del Valle y Granjas Familiares, por acciones conjuntas con el gobierno mexiquense, sus pozos de agua potable recibieron mantenimiento en días recientes", subrayó.



Finalmente, Blanca Osorio, celebró que la ciudadanía no está dispuesta a regresar al pasado, dónde gobiernos insensibles y corruptos se beneficiaron acosta del erario público, dejando en el olvido al pueblo.