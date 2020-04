Gasolina a $15.98 el litro, ¡ve en dónde!

MORELOS.- A unas cuantas horas de haberse anunciado las primeras medidas de distanciamiento social, para impedir la propagación del coronavirus en Morelos, el precio de la gasolina magna ha comenzado a venderse en 15.98 pesos, esto derivado de la baja en el precio del crudo, pero también por disminución en el consumo de combustible.



No sé si será a causa de la nueva enfermedad o otras causas, pero a causa de eso está un poco barata la gasolina en comparación de días anteriores, -¿En cuanto es lo más barato que ha encontrado?- 15.98 y en otras gasolineras 17 el precio normal", dijo Rafael González, quien trabaja como taxista





Hay más de cinco o cuatro gasolineras que yo he visto por el tramo en el que ando, que hay mucha gente haciendo cola y que si podemos llenar el tanque de gasolina les convido a que lo hagan, pero en la gasolinera en la que nos estén dando a precio bajo -¿Usted lo está haciendo por precaución?- precaución más que nada tengo un enfermito en casa ahorita mismo voy a recoger unas sillas", señaló Miguel Ángel García Mena.



Por el momento sólo dos gasolineras han comenzado a bajar sus precios, las cuales están ubicadas sobre la avenida Díaz Ordaz y también en colonia Cantarranas, en ambas se registraron filas de vehículos para realizar la carga de combustible, pero se espera que este precio se generalice en las próximas horas conforme se aumenten más medidas de cuarentena.



Por el momento Morelos es el único Estado en el país que no tiene registrado un caso de coronavirus.