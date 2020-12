Gasolina es más baja que en 2018 y así seguirá en 2021

Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que no habrá ningún aumento al precio de la gasolina en enero de 2021, así como lo afirmaban medios de comunicación; por ello, no hay ninguna razón por la cual las gasolineras abusen y suban el precio al doble o al triple.



Fue a partir de un artículo de Proceso publicado el pasado viernes 25, donde la periodista Rosalía Vergara refiere que la SHCP anunció una actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) de gasolinas, diesel, cigarros y bebidas azucaradas.



La nota señala un aumento de IEPS de 3.32 por ciento para cigarros, 3.3 por ciento para gasolinas Magna y Premium, y 3.3 por ciento para bebidas azucaradas, que entrará en vigor el 1 de enero



Sin embargo, el mandatario mencionó que no será así; "lo único que puede darse a partir de enero, y no necesariamente en enero, es el ajuste inflacionario", explicó.



"No hay aumento al precio de la gasolina porque no hay aumentos de impuestos en términos reales, lo que hay es un ajuste de acuerdo a la inflación", aclaró.



"Desde luego, nuestros adversarios, pues se quedaron en el almanaque. ¿Se acuerdan cómo era antes, los gasolinazos? Ellos quisieran que fuese así para decir: ‘¿Ya ven?, son iguales", dijo.



"Pues no, no somos iguales, no somos lo mismo. Nosotros somos consecuentes. Si se dijo: No va a haber aumento en los impuestos, no hay aumento en los impuestos. Se dijo: No va a haber gasolinazos, no hay gasolinazos".



Adelantó que hoy se reunirá con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para evitar que las gasolineras vayan a abusar. AMLO criticó que algunos establecimientos aprovechan para subir al doble o al triple los precios cuando aumentan los impuestos; tendrían menos razón todavía en hacer eso cuando sólo se trata de un ajuste de la inflación.



El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el precio de la gasolina es menor ahora que al inicio de su gobierno en 2018, por lo que consideró que ha cumplido su compromiso de no aumentar el costo del combustible en México.



"Hemos cumplido con el compromiso de no aumentar el precio de los combustibles y de la energía eléctrica, incluso, la gasolina ahora es más barata que cuando empezamos a gobernar", dijo en su mensaje a dos años del inicio de su gobierno, en Palacio Nacional.



Al 28 de diciembre del presente año el precio de la gasolina se encuentra con un promedio de 18.28 la magna, 18.76 la premium, y el diésel, 19.44 pesos por litro



Mientras que el 30 de noviembre del 2018 la gasolina tenía un costo promedio magna: 19.15 pesos, premium 20.74 pesos y diésel 20.74 por litro.Con información de REGENERACIÓN