Gasolina no debe venderse en más de 17 pesos AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador hizo hoy un llamado a los gasolineros para que mantengan el precio bajo del combustible y no aprovecharse de la emergencia sanitaria por el Covid-19.



El mandatario también pidió a a la población para mantenerse alerta y no comprar gasolina a más de 17 pesos por litro.



"Aprovecho también para pedirle a los gasolineros, a los que tienen las concesiones, que no abusen, que la gasolina no puede costar más de 17 pesos por litro", dijo AMLO.



En este sentido, el presidente también insistió en que pese a que México ha activado la fase dos del Coronavirus, se tienen los recursos para seguir con las mega obras.



"Tenemos el presupuesto sin déficit y 400 mil millones adicionales, esto nos permite mantener todos los programas del bienestar, todos; nos permite tener recursos para enfrentar la caída de los precios del petróleo, al mismo tiempo que tomamos la decisión de bajar el precio de las gasolinas.



"Tenemos recursos para que continúe la construcción del aeropuerto, para que continúe la construcción de caminos, de carreteras, el plan del istmo, tenemos recursos para que continúe la reconstrucción de la refinería de Dos Bocas, tenemos recursos para financiar el Tren Maya, porque todo esto va a permitir crear empleos que se van a necesitar", puntualizó.



Notimex