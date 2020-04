Gasolineras deben bajar los precios Profeco

Las gasolineras deberían de dar más baratos los combustibles debido a la caída de los precios del petróleo a nivel mundial; así lo consideró Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).



Durante la conferencia matutina, el titular de Profeco presentó esta mañana el informe Quién es quién en los precios de las gasolinas, del 5 al 11 de marzo, e indicó que el precio más alto se encuentra en la Ciudad de México a 29.29 pesos por litro y el más bajo en Veracruz a 17.57 pesos por litro.



Sheffield consideró que este último precio debería de registrarse en todo el país, pues incluso Petróleos Mexicanos (Pemex) vende más barato el petróleo, pero algunos centros de abasto no bajan sus precios.



’Unos pocos no están reflejando la baja en el precio que ya Pemex está dando. Si ustedes revisan el precio de Pemex (…) el precio ha bajado y ha bajado porque bajó el precio del petróleo a nivel internacional, en promedio un 30 por ciento’.



’Entonces, más barato el petróleo, más barata la gasolina, deben de dar la gasolina más barata todos y esa baja algunos no lo han reflejado. Estos son números del 5 de marzo al 11 de marzo, eso es lo que estamos viendo’, refirió el titular de la Profeco.



Sobre el tema el presidente López Obrador hizo un llamado a que los concesionarios de las gasolineras actúen con responsabilidad, y vendan más barata la gasolina de acuerdo al contexto internacional.



’Que los concesionarios, los dueños de las gasolineras, los que prestan este servicio que actúen también con responsabilidad y que no se queden con la ganancia o mejor dicho el excedente que se está ahora logrando, que baje el precio de la gasolina, porque tiene que venderse más barata’, pidió el mandatario.



Notimex