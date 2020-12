Gaspar, posible candidato por la alianza PRI-PRD

*La aprobación ciudadana del gobernador HAF





En reciente encuesta que publica El Financiero, el gobernador del estado Héctor Astudillo Flores aparece con un 53 por ciento de aprobación ciudadana.

Resulta interesante que este resultado coincida con las mediciones de Mitofsky, en las cuales el gobernador tiene alta aprobación de los guerrerenses, y va subiendo en la escala de aceptación.

La empresa periodística publica que ’en ocho de las 15 entidades federativas donde habrá elecciones para renovar al gobierno del estado el próximo año, la mayoría de los ciudadanos otorga un nivel de aprobación de entre 50 y 62 por ciento.’

Para obtener esta medición, El Financiero entrevisto a más de seis mil personas en 15 entidades del país, donde habrá elecciones para renovar gobernador en el 2021.

Según El Financiero, es el gobernador de Querétaro el mejor evaluado, con 62 por ciento de aprobación, y el de Nuevo León es el peor evaluado, con 32 por ciento de aprobación y 65 de desaprobación.

Una diferencia con Mitofsky, donde es el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, el peor evaluado.

De acuerdo con los datos del periódico nacional, el gobernador de Guerrero en agosto pasado tenía el 45 por ciento de aprobación y 47 de desaprobación.

Y para este mes los números han cambiado, pues cuenta con 53 por ciento de aprobación y 41 de desaprobación, lo que significa que ha subido 8 puntos porcentuales, respecto al mes de agosto.

Es decir, el gobernador ha logrado avanzar, junto con el de Tlaxcala Campeche y Colima, quienes subieron 19, 16 y 12 puntos.

Sin duda, ese resultado es consecuencia de un gobierno que no desatiende su responsabilidad ni se echa a la hamaca para descansar.

Al contrario, a Héctor Astudillo se le ve trabajando diariamente, dando resultados, entregando obra pública, y concentrado atendiendo la contención de la pandemia y maniobrando para que esta no se le salga de control en los hospitales, consiguiendo reducir la ocupación de camas utilizadas por enfermos de Covid-19, tanto generales como para intubados.

Por eso después del 21 de diciembre, en Guerrero el semáforo pasará de Naranja a Amarillo.

POR ACUERDO DE LA COALICIÓN PRI-PRD, SERÁ EL PARTIDO que tenga en su poder la presidencia municipal el que va a poner el candidato.

Por eso y porque en preferencias electorales está arriba de sus compañeros aspirantes, todo indica que puede ser Antonio Gaspar el candidato de esa coalición.

Aunque ha señalado que prefiere no participar, la coyuntura política manda otra cosa, y parece que puede aceptar entrar de nueva vez al ruedo.

La falta de recursos, la pandemia del Covid-19 y el activismo de los sindicatos, son unos de los tres factores que han afectado la buena marcha de esta administración.

Será interesante saber la opinión de aquellos personajes políticos tricolores que han estado golpeteando su gobierno, y ahora están dentro de la coalición.

Gaspar Beltrán cuenta con mayor porcentaje de preferencias ciudadana que Servando de Jesús y Alberto Catalán Bastida.

Es decir, pese a la problemática que ha enfrentado, de carencia de recursos y la pandemia, hay muchas acciones que hace el presidente de Chilpancingo que deben ser bien vistas por la ciudadanía, como es la entrega de obras, atender los servicios públicos, y estar al frente junto con su equipo en las acciones de contención de la pandemia de Covid-19.

Por lo pronto, Servando de Jesús ya se ha inscrito como aspirante, sin embargo, el diputado no ha podido crecer en preferencias ciudadanas, quizá porque le afectó su extravío ideológico y falta de compromiso con los partidos a donde ha llegado.