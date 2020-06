Gastan alcaldes panistas hasta 500 mil pesos diarios en publicidad, revela Inegi

Pese a toda la serie de necesidades y carencias que presentan los municipios en todo el país, existen alcaldes que privilegian la promoción personal, existiendo al menos 20 que erogan entre 250 mil y 500 mil pesos diarios para salir en revistas, pagar inserciones, difundir sus actividades, así como para costear salones donde hagan presentaciones, cortar listones, etc.; la mitad de ellos, son de Acción Nacional (PAN).



Desviar recursos que pudieron ser más significativos para los habitantes en otras áreas para cubrir sus necesidades les ha redituado bien: gracias a sus onerosas campañas, hubo quienes se mantienen en el poder como alcaldes reelectos, quienes consiguieron una diputación local o federal y hasta quienes accedieron la gubernatura a partir de dicha estrategia.



Con base a la Estadística de finanzas públicas estatales y municipales, aquí presentamos a los 20 peores:

Los alcaldes panistas



La mitad de los alcaldes que más destinaron recursos al pago de publicidad en el país durante el ejercicio 2018 fueron panistas, mismos que llegaron al ayuntamiento compitiendo 8 veces en solitario, una más en alianza con el PRD y otra con el PES.



Oscar Enrique Ricas Cuellar, alcalde de Nuevo Laredo, Tamps. y Marcos Aguilar Vega, de Querétaro, Qro. Fueron quienes más aprovecharon el erario para promoverse, ocupando más de medio de pesos durante cada uno de los 365 días de 2018.



María Teresa Jiménez Esquivel de Aguascalientes, Ags., Héctor López Santillán de León, Gto., y Mauricio Vila Dosal de Mérida, Yuc., les siguen a los panistas más despilfarradores en propaganda con montos que van de los 300 a los 499 mil pesos diarios.



Vila Dosal aprovechó el recurso de su ayuntamiento para promoverse y a la postre, ser gobernador de Yucatán mientras que de los otros mencionados, dos aprovecharon para acceder a una diputación y los otros dos para reelegirse en su cargo.



Maki Ortiz Domínguez de Reynosa, Tamps., Horacio Enrique Jiménez de Naucalpan, Julio César Coca Paz de Ixtapaluca, ambos de Edoméx, Luis Banck Serrano de Puebla, Pue. y Jorge Zermeño Infante de Torreón, Coah., son los otros panistas ubicados en el top 20 nacional de alcaldes que más gastan en publicitar su imagen con montos que van de los 250 a los 299 mil pesos diarios.



Entre los referidos destacan investigados por malversación de fondos e incluso por violencia familiar, pues uno de ellos puso una golpiza a su esposa sin que el PAN emitiera una condena a la acción pese a que según convenga, se asumen como feministas.



Los priistas



Tras el monopolio panista de los alcaldes que más gastan en publicidad para promocionarse, destacan los alcaldes y exalcaldes priistas, cuyo gasto diario en propaganda va de los 252 mil hasta los 323 mil pesos diarios. Entre ellos, también hay por lo menos uno investigado por malversación de recursos.



Los señalados son Remberto Estrada Barba de Benito Juárez, Qroo., José Joel Boucieguez Lizárraga de Mazatlán, Sin., Manolo Jiménez Salinas de Saltillo, Coah., Adrián Emilio de la Garza Santos de Monterrey, N.L., Jesús de la Garza Díaz del Guante de Matamoros, Tamps., e Indalecio Ríos Velázquez de Ecatepec en el Edoméx.



Los priistas llegaron solamente a una de estas alcaldías en solitario y al resto lo hicieron mediante coalición con el PVEM y el PANAL.



El resto de los partidos



En el listado de igual forma se encuentran dos exalcaldes perredistas, a saber Ricardo Gallardo Juárez de San Luis Potosí, SLP., así como Evodio Velázquez Ramírez de Acapulco, Gro.; el primero llegó en solitario y el segundo en alianza con el PT, destacando gastos en propaganda que van de entre los 273 y los 301 mil pesos diarios, buscando actualmente puestos ambos a la vez que sortean las denuncias por presunta malversación de fondos integradas por diversos actores.



También aparece el alcalde morenista Víctor Carranza Rosaldo, que gasta más de 334 mil pesos diarios en hacerse propaganda peso a que ello implica alrededor del 9% de los recursos totales disponibles además de Héctor Armando Cabada Alvídrez, quien ahora se asume como independiente y resultó ganador luego de una polémica impugnación que le diera la victoria; éste último eroga más de 336 mil pesos diarios en propaganda para sostener el puesto al que llegó de forma cuestionada.



Los ayuntamientos que no gastaron más porque no les alcanzaba



Además de los alcaldes y exalcaldes referidos, existen también otros que si no gastaron más recursos del erario en su imagen fue porque no los tenían a la mano, es decir, no fue cosa de voluntad sino de escasez.



Destacan 22 que erogaron entre el 10 y el 17% de su presupuesto total para publicitarse, pese a que la gran mayoría “gobierna” en ayuntamientos verdaderamente marginados.



Aquí destacan 10 alcaldes de Oaxaca, 4 de Veracruz, 3 de Yucatán, 2 de Tamaulipas, y tres más que son del Edoméx, Tamaulipas y Coahuila.