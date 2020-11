Gastó César Duarte más de mil millones en sobornos

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del estado, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, ocupó más de 1,000 millones de pesos del erario para campañas electorales y sobornos



El dinero era transportado en maletas que salían de la capital del estado con destino a la Ciudad de México y eran distribuidas entre funcionarios del gobierno federal de la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto: priistas, senadores, diputados federales, líderes religiosos y de opinión, pero también para sus familiares y amigos para gastos personales.



’Se trataba de dinero público que el entonces gobernador utilizaba para obtener el apoyo de diferentes sectores de influencia, tales como políticos, funcionarios, diputados locales y federales, líderes religiosos y de opinión, pero también para sus familiares y amigos y gastos personales. Fueron más de mil entregas a más de 100 personas en distintos montos’, se puntualiza en el expediente del caso de la llamada nómina secreta de César Duarte.



La detención de Cristopher James Barousse, ex presidente de la Red de Jóvenes X México del Partido Revolucionario Institucional (PRI), destapó una red de beneficiarios del ex gobernador de Chihuahua. De acuerdo con las autoridades ministeriales, las pesquisas sobre el joven priista reconocido como el ’brazo operador’ de Duarte Jáquez, se soportan por el desvío de ’más de mil millones de pesos’ que ’se utilizaron para pagar campañas y sobornar a actores políticos y sociales’.



El medio destaca que de acuerdo con priistas consultados, señalan a James Barousse como cercano al grupo del ex presidente, Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray. Fue nombrado dirigente de la Red de Jóvenes X México en 2014 por César Camacho, quien en ese entonces era líder nacional del tricolor.



De acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía de Chihuahua, fue desde esa posición que Barousse se encargó de trasladar físicamente los recursos del gobierno de Chihuahua a la Ciudad de México. El dinero era presuntamente entregado al secretario de Finanzas del tricolor, Luis Vega, quien era el encargado de repartir los recursos a campañas y candidatos.



Luis Vega, también cercano a Peña Nieto y a Luis Videgaray, está incluido en la denuncia presentada por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien lo señala como encargado de repartir sobornos dentro del Revolucionario Institucional para votos a favor de las reformas estructurales del gobierno pasado y pago de campañas.



El medio destaca que, hasta el momento, la Fiscalía de Chihuahua ha logrado comprobar la operación de 2 millones 600 mil pesos, por parte de James Barousse durante 2014 y 2016.



La ruta del dinero iniciaba en la Secretaría de Hacienda, encabezada en ese entonces por Luis Videgaray, quien enviaba recursos extraordinarios al estado, que a su vez eran operados por funcionarios estatales ’por instrucciones del entonces gobernador y que estaba destinado al pago de nómina de empleados estatales’.



Las investigaciones señalan a Gloria Isabel Barousse Argüelles, madre de James Barousse, como quien ’cobraba y firmaba los recibos de la nómina secreta’.



’El dinero lo recolectaba personalmente (James Barousse), pero también por conducto de su propia madre, recibiendo más de 25 aportaciones consecutivas por la cantidad mensual de 100 mil pesos entre los años 2014 y 2016’, detalla la investigación.



La Fiscalía General de Justicia de Chihuahua mantiene recursos abiertos en contra de los más de 100 beneficiarios de la ’nómina secreta’ de Duarte, para que regresen los recursos, o bien, se les ejercerá acción legal. Con información de INFOBAE