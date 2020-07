Gatell vuelve a recordar la estadística básica para hacer comparativos de defunciones por COVID

Durante la conferencia vespertina del día de ayer, Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, fue cuestionado sobre si México era la 6ta nación con mayores defunciones en el mundo, a lo que el funcionario pacientemente explicó que los comparativos se hacen por densidades poblacionales, toda vez que los países no tiene el mismo número de habitantes.



El funcionario volvió a explicar que contar y comparar los casos confirmados de contagios y fallecimientos de México con otros países con poblaciones diferentes constituye un error metodológico; aunque no quiso ser más preciso al respecto, se trata de un concepto de estadística básica.



Luego de ser cuestionado en torno a que el número de fallecidos en México es superior al que se reporta en España, López-Gatell recordó que en donde hay más población existe la posibilidad de que haya mayor número de eventos como muertes, hospitalizaciones y casos confirmados.



Además recordó que la pandemia de Covid-19 llegó a México en un momento en el que la población presentaba condiciones de salud muy deterioradas por enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión y obesidad.



Asimismo señaló que en el país existen condiciones de desigualdad económica extrema y un sistema de salud público deteriorado por más de 30 años que hacen la atención a esta crisis sanitaria todavía más compleja.



’Quisiéramos no tener una epidemia enorme de enfermedades crónicas, obesidad y sobrepeso en tres cuartas partes de la población mexicana, diabetes (en) 14% de las personas mayores de 20 años, hipertensión (en) 35% de las personas mayores de 20 años’, afirmó.



Además, López-Gatell dijo que el principal motor de la epidemia por enfermedades crónicas es el consumo de alimentos ultraprocesados.



’Esa es la realidad que hemos enfrentado en 30 o 40 años y además tenemos un sistema de salud que no creció a la velocidad que se necesitaba respecto al crecimiento de la población, que fue deteriorando sus instalaciones por falta de servicio, por dispersión de los recursos en otras cosas que debía de ser utilizado para eso, que no se distribuyo en el territorio en ozonas de mayor necesidad de forma caótica, enorme abandono de la población rural y suburbana’, advirtió.