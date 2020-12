Gatitos callejeros entran a una casa por primera vez; increíble reacción se hace viral

No cabe duda que ver videos de gatitos es uno de los pasatiempos favoritos de las personas en Internet, y es que en redes sociales podemos encontrar miles de situaciones en las que estos adorables animales nos regalan momentos increíbles, tal es el caso de nueve michis callejeros que se han vuelto virales por su increíble reacción al entrar a una casa por primera vez. El adorable momento en el que estos tiernos gatos criados al aire libre entran en una casa por primera vez en sus vidas fue capturado y compartido en el canal de YouTube Walter Santi, y ya suma casi 2 millones de visualizaciones y aquí te mostramos por qué.



Walter Santi es un canal de YouTube en el que fue publicado el adorable video, y suelen compartir videos de la vida de un hombre con sus mascotas, un perrito, dos gatos domésticos y los nueve gatitos callejeros, quien hace unos meses, el hombre decidió llevar a cabo una serie de cambios en su casa para que sus nuevos michis tuvieran espacio para vivir. En el video aparece el espacio disponible para los gatitos que incluye un lugar para dormir y para comer para cada uno de ellos, así como una gran decoración y una torre de control. La increíble reacción de D’Artgnan, The Rolling Cat, The Purring Cat, la novia de D’Artagnan, Porthos, Zoom, Junior, The Mom Cat y The Big Head rápidamente se volvió viral.



La sorpresa de tener un hogar por primera vez no tomó a todos los gatos por igual, pues así como hubo quienes entraron directamente a inspeccionar, otros tantos miraban desde fuera con desconfianza, necesitando un poco más de tiempo para sentirse felices con el nuevo espacio. ¿Tú has adoptado a un gato alguna vez?, ¿cuál fue su reacción al llegar a tu casa? *Con información de dpa