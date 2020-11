’Gato con Botas’ de la vida real manipula a sus dueños con encantadora mirada; se hace viral

No cabe duda que uno de los pasatiempos favoritos de las personas en Internet esver videos de perritos y gatitos, pues estos encantadores animales siempre nos regalan momentos sumamente divertidos, además de ser criaturas de suma belleza. Tal es el caso de Maestro Poe Poe, un gatito que se ha hecho viral por su forma de manipular con su mirada al mero estilo de ’El Gato con Botas’. El gato pelirrojo de ojos grandes y redondos sabe exactamente cómo abrir los ojos y lucir inocente, y lo utiliza de vez en cuando, tal y como lo hace el personaje de ficción felino de la película de Shrek, cuando quiere obtener algo.



Maestro Poe Poe es un experto de la manipulación, y todo lo hace con tal de conseguir dulces, y una de esas ocasiones quedó inmortalizada en video por su amiga humana, Deborah de Asis, de 39 años.



En las encantadoras imágenes se puede ver al pequeño gato de ocho meses posando, luciendo pequeñito, indefenso y lanzando su mirada desde abajo con sus grandes y redondos ojos a los que es imposible decirles que no, sea cual sea su petición.



Deborah, quien vive en Holanda con el encantador gatito, afirma que Maestro Poe Poe "definitivamente es el Gato con Botas de la vida real, sólo le falta el sombrero", y por supuesto, las botas. ¿Tú conoces a otro michi que sea un maestro de la manipulación? Si algo no podemos negar de estos animales es que son criaturas sumamente inteligentes.