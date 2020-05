Gatos asintomáticos propagan coronavirus a otros gatos.

Los gatos pueden contagiar el coronavirus a otros gatos sin que ninguno de ellos desarrolle síntomas de la enfermedad, según un nuevo experimento de laboratorio.



Los científicos que encabezaron el trabajo, el cual fue reportado el miércoles, afirman que se requiere más investigación en torno a si el virus puede propagarse de las personas a los gatos y, nuevamente, a las personas.

Expertos de salud han minimizado dicha posibilidad. La Asociación Americana de Medicina Veterinaria indicó en un comunicado que sólo porque un animal pueda ser infectado deliberadamente en un laboratorio “no significa que contraerá el virus con la misma facilidad en condiciones naturales”.



A cualquiera que le preocupe ese riesgo debería utilizar “higiene de sentido común”, dijo el experto en virus Peter Halfmann. No besen a sus mascotas y mantengan limpias las superficies para reducir las posibilidades de contraer un virus que el animal pueda portar, declaró.



Halfmann y sus colegas de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Wisconsin encabezaron el experimento, cuyos resultados fueron publicados el miércoles por la revista New England Journal of Medicine. El experimento fue financiado con subvenciones federales.



Los investigadores extrajeron el coronavirus de un paciente humano e infectaron con él a tres gatos. Posteriormente, cada uno de los animales fue colocado con otro gato que no padecía la infección. En cuestión de cinco días se detectó el coronavirus en los tres animales.



Ninguno de los seis gatos desarrolló síntomas.