GEM oculta información del Programa de Apoyo al Desempleo

Toluca, Méx., a 06 de octubre de 2020. Debido a la opacidad con que el Gobierno del Estado (GEM) ejecutó el Programa de Apoyo al Desempleo para beneficiar a mexiquenses afectados por Covid19, la Legislatura local aprobó por unanimidad un exhorto, para que la Secretaría del Trabajo informe al respecto y que el OSFEM realice una auditoría sobre el ejercicio de 150 millones de pesos destinados a este fin.





El diputado Tanech Sánchez Ángeles recordó que de acuerdo a la Concaem, hasta mediados de julio, se habían perdido 59 mil empleos formales, y según el Consejo Coordinador Empresarial estatal fueron hasta 150 mil empleos informales como resultado de la pandemia, por lo que Morena planteó la urgencia de poner en marcha un mecanismo de apoyo para los mexiquenses sin ingresos.





En su intervención en tribuna, el legislador presentó un punto de acuerdo urgente, para que el gobierno estatal presente todos los detalles del programa, pues no hay transparencia en el padrón de beneficiarios y en su momento el registro presentó diversas anomalías y se realizó solo por algunas horas.





El 9 de julio de 2020, se publicaron las reglas del ’Programa de Apoyo al Desempleo’, en la Gaceta del Gobierno, para otorgar un apoyo económico temporal de 3 mil pesos, a 50 mil mexiquenses que hubieran perdido su empleo formal o informal a causa de la emergencia sanitaria.





Sin embargo, el 12 de julio fue publicada la convocatoria en la página de internet y solo se dio un plazo de 20 horas para el registro, presentó problemas para el registro y hubo numerosas denuncias donde la plataforma informaba que ya habían realizado el trámite, cuando no había ocurrido así.





’El corto plazo de la convocatoria y las inconsistencias que se dieron durante el registro, dejó fuera a miles de solicitantes, quienes manifestaron su inconformidad a través de las redes sociales, sin dejar de mencionar que no existe el padrón de beneficiarios que, por obligación de transparencia, la Secretaría ejecutante debe publicar’, puntualizó.





Tanech Sánchez calificó como una burla, implementar un programa que no se apega a la Ley del Seguro de Desempleo, manejando un monto menor al establecido y lanzando convocatorias engañosas, la cual dejó sin oportunidad de registro a miles de afectados.





Refirió que en una revisión al sitio de Internet del Gobierno del Estado de México y, en particular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, no se encontró información sobre el ’Programa de Apoyo al Desempleo’ que cumpla con lo establecido en la Ley de la materia.





Por ello, exigió que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios verifique el cumplimiento de la obligación de transparentar la información del ’Programa de Apoyo al Desempleo’, haciendo de conocimiento a esta Legislatura trimestralmente el resultado de la verificación que lleve a cabo.