GEM envía más de 216 toneladas de ayuda; EdoMéx responde con solidaridad ante emergencia en Hidalgo

TOLUCA, Gracias al pueblo solidario del Estado de México, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez ha enviado un total de 216.5 toneladas de ayuda humanitaria y víveres, así como seis trailers de agua embotellada, a las familias damnificadas por las inundaciones sucitadas en Hidalgo.



Estas acciones con corte a las 13:00 horas de hoy, reportan que hasta el momento 300 elementos de la Secretarías de Seguridad, Salud, Campo, Probosque y Protección Civil se encuentran desplegados en diferentes municipios del estado de Hidalgo para realizar labores de limpieza, atención médica, monitoreo y rehabilitación.



Además, se colabora con 50 piezas de maquinaria: 13 retroexcavadoras, 12 camiones de volteo, 5 camiones Kodiak, cuatro autobuses, 10 camionetas, una máquina de 320, cuatro unidades de salud y un helicóptero XC-BIN de la Unidad de Rescaté Aéreo Relámpagos, quienes han realizado nueve vuelos, el traslado de 213 despensas y han evacuado a 21 personas para su atención médica.



El Gobierno de la Maestra Delfina Gómez, ha brindado también más de 4 mil 700 herramientas, entre carretillas, palas, picos, asadores, rastrillos y bolsas de basura.



El Poder de Servir también ha llegado a los seres sintientes que resultaron afectados por las inundaciones gracias al envío de 10.5 toneladas de alimento donado por el pueblo mexiquense y por las Secretarías de Medio Ambiente y de Seguridad, así como la Comisión Estatal de Parques Naturales y Fauna (CEPANAF).



Asimismo, se contribuyó con personal médico veterinario, medicamento, material de apoyo como transportadoras y correas, así como dos ambulancias.



Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) en colaboración con el sector empresarial han aportado más de 166 mil botellas de agua, productos de aseo personal, artículos para bebé y de limpieza.



En tanto, personal de la Policía Estatal, realizó labores de limpieza y traslado a pie de despensas en viviendas de las comunidades Tenango, El Durazo y San Agustín, donde se beneficiaron a más de 250 personas.



A su vez, la Protectora de Bosques (Probosque), movilizó brigadas de combatientes de Incendios Forestales, con la finalidad de contribuir a la reapertura de vías de comunicación y facilitar la llegada de ayuda y servicios básicos a la población afectada en la región de la Sierra Alta de Hidalgo.



Las cuatro brigadas de la Secretaría de Salud, entregaron casa por casa insumos, atención médica y capacitación para la prevención de enfermedades en el Municipio de Huehuetla, en la Sierra Otomí Tepehua, al noroeste de Hidalgo.



Mientras que en el municipio de Tenango, personal de Regulación Sanitaria del EdoMéx, entregó pastillas de hipoclorito de calcio, frascos de platas coloidales, realizó un monitoreo de cloro y brindó pláticas de saneamiento básico.



Se invita a la población mexiquense a seguir donando para apoyar a las familias que más lo necesitan. Se reciben alimentos no perecederos, insumos médicos, medicamentos, productos de limpieza y de higiene personal, artículos para bebé, agua embotellada, colchonetas, sábanas y cobertores.



Los centros de acopio, ubicados en las siguientes ubicaciones, seguirán abiertos hasta ser necesario:



•⁠ ⁠Palacio de Gobierno de Toluca

•⁠ ⁠DIFEM, Toluca

•⁠ ⁠Protección Civil del EdoMéx, Valle de Chalco

•⁠ ⁠Parque de Orizaba, Naucalpan