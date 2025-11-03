GEM prevé que el buen fin deje una derrama económica superior a los 28 mil mdp en EdoMéx

TOLUCA, Estado de México.- Para la edición 2025 de El Buen Fin, que se llevará a cabo del jueves 13 al lunes 17 de noviembre, la Secretaría de Desarrollo Económico estatal prevé una derrama económica para el Estado de México que superará los 28 mil millones de pesos, cifra que representa un incremento del 12 por ciento respecto a las ventas del 2024 esto, derivado de la extensión de un día más de este programa.



La iniciativa que impulsa el consumo, genera actividad en el mercado interno y fortalece la economía, integrará con motivo de su 15 aniversario y por primera vez, el sello ’Hecho en México’, con el objetivo de fomentar la identidad de marca país y el consumo de productos nacionales.



La Secretaria de Desarrollo Económico Laura González Hernández, señaló que para esta edición, las empresas interesadas estuvieron registrándose en la página www.elbuenfin.org y se espera que en el Estado de México participen cerca de 20 mil empresas y negocios que estarán ofreciendo descuentos en cientos de productos; siendo los de mayor venta: audio, tv y video, computadoras, tablets, celulares, moda, muebles y decoración, así como viajes y transporte.



Se calcula que el gasto promedio en los hogares supere los 5 mil pesos, sin embargo, se recomienda hacer compras de manera responsable para no afectar la economía.



De acuerdo con la Asociación Mexicana de Ventas Online, el Buen Fin se percibe como la campaña más atractiva para comprar, consolidando su relevancia en el mercado digital, donde 9 de cada 10 internautas declaran haber participado en ediciones anteriores y se estima que 8 de cada 10 internautas compren algún producto o servicio durante estos días.



Consolidando al internet como el espacio donde precio, confianza y conveniencia se integran en una sola experiencia, siendo los productos de mayor venta moda, electrónicos, belleza y cuidado personal, celulares, juguetes; y las tarjetas de crédito el método de pago con mayor popularidad.