GEM protege a mexiquenses: evita pagos por casi 11 millones en extorsión y fraude telefónico

TOLUCA, Estado de México.- El trabajo coordinado de las autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno impidieron pagos por 10 millones 861 mil pesos en casos de extorsión y fraude telefónico en la última semana, de acuerdo a cifras que la Secretaría de Seguridad estatal dio a conocer en la Mesa de Paz que encabezó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



Durante este mecanismo de seguridad la Mandataria mexiquense destacó que la prioridad de su administración es garantizar el bienestar, la paz y la tranquilidad de las y los mexiquenses.



El total se recibieron mil 078 denuncias, principalmente por extorsión telefónica (524), fraude telefónico (227) y llamadas maliciosas (64). Por lo que se refiere al modus operandi de los grupos delincuenciales predominan las amenazas con hacerle daño a las víctimas o que ya lo tienen investigado.



Durante la administración de la Maestra Delfina Gómez se han realizado 504 reuniones de la Mesa de Paz; en esta sesión participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad estatal; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; así como representantes del Poder Judicial del Estado de México, de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia.