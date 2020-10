Genera PEMEX ingresos, no pérdidas: Romero Oropeza

El director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero, aseguró este miércoles que la compañía estatal es una unidad ’generadora de ingresos, no de gastos’, la entidad productiva más grande del país y el principal contribuyente de la hacienda pública federal, pese a que arrastra una multimillonaria deuda.



’Pemex es una unidad productiva generadora neta de ingresos, no es una unidad generadora de gastos’, aseguró el funcionario durante su comparecencia ante las Comisiones de Energía e Infraestructura de la Cámara de Diputados.



Señaló que los ingresos totales de la petrolera en 2019 fueron de 1.9 billones de pesos (unos 89 mil 133 millones de dólares), que equivalen al 9.5 por ciento del PIB.



Dijo que ’tan solo en el periodo enero-septiembre de 2020, la estatal entregó 489 mil 972 millones de pesos (22 mil 989 millones de dólares) a la hacienda pública por concepto de contribuciones directas e indirectas’.



Al iniciar su comparecencia, Romero dijo que se presentaba ante los legisladores para dar a conocer ’la realidad de la empresa’



’No se trata de venir a decir que las cosas están muy bien, que estamos en el paraíso, hay una situación complicada’, aseguró.



Recordó que Petróleos Mexicanos no recibe recursos presupuestales del Gobierno federal, salvo las eventuales aportaciones de capital por 46.256 millones de pesos (2.170 millones de dólares) ’que en este año representarán apenas el 0.75 por ciento del total del presupuesto federal’.



Precisó que el 100 por ciento de los proyectos de inversión de Pemex para este año 2020 ’se realizan con recursos propios que la empresa genera, con la excepción de la nueva refinería de Dos Bocas Tabasco que es financiada con recursos federales’.



Sobre el gasto de operación para la exploración y producción de petróleo y gas natural, de las seis refinerías, centros procesadores de gas y plantas petroquímicas, dijo que ’también se realizan con recursos propios que la empresa genera’ y que ese gasto no proviene de la federación



Destacó como un gran logro de la actual administración que por primera vez en más de 10 años el gasto de operación y de inversión en 2019 ’no fue financiado con deuda pública’.



Además aseguró que al cierre del pasado año Pemex registró un desendeudamiento neto de 28 mil 672 millones de pesos (unos 1.344 millones de dólares).



’Pemex continúa siendo la empresa del Estado que más contribuye con el desarrollo económico de México’, apuntó.



El directivo explicó que en el estado de resultados que presentaron en el primer semestre se habló de una pérdida de 581 mil millones de pesos (unos 27 mil 252 millones de dólares) ’hubo ‘especialistas’ que hasta hicieron cálculos de cuánto perdía por día y casi lo hacían por minuto, pero esto no es cierto’.



A finales de julio, Petróleos Mexicanos reportó en su informe financiero una pérdida neta de 26.406 millones de dólares en la primera mitad de 2020, un aumento anual de 585.3 por ciento o casi seis veces más que el resultado también negativo de tres mil 853 millones de dólares del mismo periodo de 2019.



En el primer semestre del año, la deuda financiera total de Pemex ascendió a 107.153 millones de dólares, siendo una de las petroleras más endeudadas del mundo.



PEMEX CON CASI EL TOTAL DE LA PRODUCCION



Sobre la producción de petróleo de enero a agosto de 2020, Romero señaló que la empresa estatal representa el 98.9 por ciento del total producido en el país.



Esto equivale a unos 1.73 millones de barriles diarios, mientras que las empresas privadas que participan en el sector tras la reforma energética que les permitió entrar en el mercado petrolero registran apenas el 1.1 por ciento de la producción con unos 20 mil barriles por día.



’Y cerrarán, según sus expectativas, a 70 mil barriles en diciembre’, remarcó el funcionario.